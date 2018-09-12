Не только на асфальт: стало известно, сколько денег Украина потратит на дороги

Кабинет министров Украины утвердил бюджет на ремонт дорог в 2019 году. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"В этом году мы выделили на дороги беспрецедентные 47 млрд грн, в следующем выделим 56 млрд грн. В этом году 11 млрд направили на местные дороги, в 2019 году – передадим уже 17 млрд грн", – написал Гройсман на своей странице в Twitter.

"Начали масштабно строить и ремонтировать дороги в этом году и продолжим в следующем. Но мы не просто вкладываем деньги в асфальт. Будем усиливать контроль за выполнением и качеством работ. В этом вопросе рассчитываем и на правоохранительные органы. Лучший результат сотрудничества Госаудитслужбы и "Укравтодора" – выявление конкретных случаев некачественно построенных дорог, лишних потраченных средств", – добавил Гройсман.

Премьер сообщил, что некоторые области Украины близятся к завершению сезона со 100%-ным выполнением утвержденных планов. Как известно, в Украине в 2018 году должны отремонтировать около 4000 км дорог.

"А есть такие, которые сделали 15-20% за весь период строительных работ. Это значит, что там есть бесхозяйственность. Поэтому надо быть очень требовательными к работе на местах", – подчеркнул Гройсман.









Напомним, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно минимум 2 трлн грн и 59 лет: