Не только на асфальт: стало известно, сколько денег Украина потратит на дороги

Сегодня, 12:58

Финансирование ремонта в 2019 году превысит рекордный показатель 2018-го

Не только на асфальт: стало известно, сколько денег Украина потратит на дороги
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Кабинет министров Украины утвердил бюджет на ремонт дорог в 2019 году. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"В этом году мы выделили на дороги беспрецедентные 47 млрд грн, в следующем выделим 56 млрд грн. В этом году 11 млрд направили на местные дороги, в 2019 году – передадим уже 17 млрд грн", – написал Гройсман на своей странице в Twitter.

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"Начали масштабно строить и ремонтировать дороги в этом году и продолжим в следующем. Но мы не просто вкладываем деньги в асфальт. Будем усиливать контроль за выполнением и качеством работ. В этом вопросе рассчитываем и на правоохранительные органы. Лучший результат сотрудничества Госаудитслужбы и "Укравтодора" – выявление конкретных случаев некачественно построенных дорог, лишних потраченных средств", – добавил Гройсман.

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Премьер сообщил, что некоторые области Украины близятся к завершению сезона со 100%-ным выполнением утвержденных планов. Как известно, в Украине в 2018 году должны отремонтировать около 4000 км дорог.

"А есть такие, которые сделали 15-20% за весь период строительных работ. Это значит, что там есть бесхозяйственность. Поэтому надо быть очень требовательными к работе на местах", – подчеркнул Гройсман.

Напомним, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно минимум 2 трлн грн и 59 лет:
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Источник:

"Сегодня"

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