"Нечего туда ездить": Омелян раскрыл детали отмены поездов и автобусов в Россию

Масштабное ограничение транспортного сообщения с РФ станет частью комплекса мер в ответ на действия России в Азовском море. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "5 канала".

"Министерство инфраструктуры уже наработало контрмеры, которые предложит в ближайшее время. И я надеюсь, Кабмин их поддержит. … Мы считаем, что в условиях войны о каком-либо сотрудничестве с РФ речи быть не может. Действия Украины должны быть жесткими и адекватными", – сказал Омелян.

Министр уверен, что ведомство действует в интересах украинцев.

"Во-первых, мы обезопасим украинцев, которые все еще на собственный риск ездят в РФ, где есть возможность быть похищенным, попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов РФ. Во-вторых, и это ключевое: если мы воюем, то нечего туда ездить", – считает Омелян.

Напомним, сейчас между Украиной и Россией курсирует 18 украинских поездов и четыре молдавских. По данным Госслужбы статистики, в 2017 году в РФ съездили более 4 млн украинцев. Это 16,5% от общего числа путешествующих за границу. Чаще наши соотечественники посещали только Польшу (10 млн человек).

Из посетивших Россию в 2017 году нашими поездами воспользовались 774,3 тысячи человек, в обратном же направлении границу пересекли 807 тысяч. Еще 147,1 тысячи украинцев путешествовали на молдавских поездах, а 93 тысячи на них и возвращались.

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