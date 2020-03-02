Нелегальные перевозки: аферисты нашли пробелы в законодательстве

Несмотря на то что в Украине уже началась глобальная проверка маршруток, третью часть пассажиров так и перевозят нелегалы. Предприимчивые перевозчики нашли пробелы в законодательстве. Только в Киевской области более тысячи населенных пунктов. Задача местной власти – организовать транспортное сообщение во всех селах и городах. Этот рынок оценивается в 3-4 млрд гривен.

"У нас всего маршрутная сеть состоит из 512 маршрутов", – говорит замглавы Киевской обладминистрации Василий Володин.

На обочине Бориспольской трассы расположились автобусы. На самом деле это междугородние маршрутки, которые везут людей в сторону Броваров, Чернигова, Нежина, Конотопа, Сум... А сбоку, словно сирота, стоит одна из официальных автостанций Киева. Маршрутки на нее не заезжают, потому что большинство из них – нелегальные.

Пассажиры говорят, что такие перевозчики работают стабильно, но их оптимизм не совпадает со статистикой жалоб и мнением экспертов. Не утешает и статистика ДТП. Ежегодно почти две с половиной тысячи аварий происходят с участием общественного транспорта. И 80% таких ДТП – на междугородных маршрутах.

"В целом вся отрасль находится в критическом состоянии, потому что она в течение многих лет остается без государственной поддержки", – говорит глава Киевской областной организации работодателей транспорта Алексей Павленко.

С 13 февраля в Украине начались массовые проверки маршрутчиков. Инспекторы Укртрансбезопасности прежде всего выясняют, в каком состоянии находится транспорт, каковы условия работы водителей и качество перевозки пассажиров.

Место действия – якобы "автостанция" рядом с метро "Героев Днепра". Старший государственный инспектор Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Максим Шум отмечает, что у большинства водителей нет аптечек и огнетушителей. Но это еще не все проблемы. Например, автобус № 355, согласно маршрутному листу, должен был отъезжать от станции Полесье, которая находится в 5 км от "Героев Днепра". Да и в селе Лисовичи, куда должен следовать этот автобус, о маршруте № 355 ничего не знают. В Киевской обладминистрации не ведают, почему возникла такая ситуация, но обещают разобраться.

"Это является нарушением условий договора, такого не может быть", – удивляется Василий Володин.

А по версии нашего анонимного эксперта, который исследует рынок перевозок более 10 лет, это все-таки преступление, причем преступление не только перевозчика.

"Это преступление. Проблема в том, что есть такое понятие, как "паспорт маршрута", он должен соответствовать реальной транспортной ситуации в регионе. Сегодня очень большая проблема с утверждением этих паспортов, они могут подписываться полгода, год. К примеру, в Ирпене по 9-10 месяцев лежали графики движения на подписи, и перевозчик почти незаконно ездил, ему не подписали", – рассказывает специалист. В тренде Счета за газ: будут ли газовые компании платить за транзит по частным трубам

Итак, те маршрутки, которые ездят по несогласованным маршрутам, – правонарушители. Но нарушение оказывается вынужденным, поэтому сурового наказания за него нет...

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Тем временем решить проблему пригородных перевозок пытаются и на местах. Например, на заседании транспортной комиссии Вышгородской мэрии разбираются, что делать с собственным коммунальным предприятием "Вышгородпастранс", который имеет аж... целый один автобус.

"Мы просто содержим это предприятие, директора, работников, и, кроме этого, мы еще платим деньги за льготных пассажиров", – говорит депутат Вышгородского горсовета Юрий Колодзян.

На это, к слову, каждый месяц тратится миллион (!) гривен.

Еще одна серьезная проблема – несоответствие законодательству самих транспортных средств. Например, на междугородние маршруты зачастую выходят "Спринтеры" – переоборудованные грузовые "Мерседесы". Перевозить в таких пассажиров запрещено с 2019 года, после того как пять человек погибли, а 12 получили ранения в результате аварии "Спринтера" на Одесской трассе. По расчетам специалистов, в авариях с такими маршрутками смертность составляет от 20 до 40%, а у ближайшего украинского конкурента "Богдана" – стремится к нулю.

У государства есть обязанность контролировать качество услуг на рынке перевозок, но нынешний уровень контроля только загоняет отрасль в уголовную тень. И пока ситуация не вышла из тупика, украинцы вынуждены на свой страх и риск ездить по некачественным дорогам и пользоваться нелегальными маршрутами.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, как привлечь к ответственности водителя и перевозчика, если маршрутка попала в ДТП.

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