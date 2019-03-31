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Ночной экспресс "Киев-Мариуполь" отправился в первый рейс

Сегодня, 01:45

Этот поезд будет курсировать на два часа быстрее

Ночной экспресс "Киев-Мариуполь" отправился в первый рейс Транспорт Этот поезд будет курсировать на два часа быстрее

В 19.03 30 марта с первой платформы Центрального железнодорожного вокзала в столице отправился ночной экспресс в Мариуполь. Этот поезд будет курсировать на два часа быстрее.

"Мы за последние годы много вложили в инфраструктуру сообщения с Мариуполем. В том числе и количество поездов, которые туда направляются", – говорит Евгений Кравцов, председатель правления АО "Укрзализныця".

"Для Мариуполя это как глоток свежего воздуха, мы ждали этого 5 лет. Они готовились технически, добавляли автоблокировку, чтобы этот поезд доехал до Мариуполя", – отметил Вадим Бойченко, мариупольский городской голова. 

Напомним, в 2018 году "Укрзализныця" обновила рекордные 100 пассажирских вагонов. Как пояснял ранее Кравцов, таких объемов ремонта вагонов удалось достичь благодаря увеличению инвестиций, совершенствованию системы закупок комплектующих и запчастей и консолидации квалифицированного персонала.

Подробнее о будущем украинской "железке" читайте на сайте "Сегодня" в материале "Частные поезда и тарифы: что хотят сделать с железной дорогой в Украине".

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Тег Укрзализныця, видео, поезд, экспресс, бойченко, Кравцов, Мариуополь, Евгений Кравцов

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