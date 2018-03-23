Совместный рейд "Сегодня" с дорожной полицией: копы рассказали, кто из водителей избежит штрафов

Дорожная полиция, которая сменила упраздненную ГАИ, впервые появилась на трассах страны летом прошлого года. В отличие от своих предшественников, полицейские следят за порядком, находясь в потоке транспорта (исключение составляет дежурство на стационарном посту), в их распоряжении не старые "Жигули", а новенькие иномарки. А привычный полосатый жезл, которым останавливают машины, заменили на "леденец" (жезл с красным кругом на конце).

Однако до сих пор новые гаишники бессильны перед "шумахерами" — приборов для фиксации скорости у них нет, и когда появятся — неизвестно. А превышение скорости, как и раньше, остается самой распространенной причиной аварий. Только в прошлом году в ДТП погибли более 3 тыс. человек, свыше 29 тыс. — получили травмы. "Сегодня" провела один день вместе с дорожными копами.

На трассе

Прежде чем ехать на совместное патрулирование с дорожными полицейскими, в конце 2017-го мы понаблюдали со стороны, без их ведома, за тем, как они работают. Этому наблюдению предшествовал скандал в соцсетях: активисты написали, что на выезде из Киева со стороны трассы Киев — Одесса за бетонными блоками якобы прячутся полицейские, а при виде нарушителя выбегают и останавливают авто.

Тогда корреспонденты "Сегодня" приехали на это место. В момент нашего приезда шел дождь, и место "засады" поначалу пустовало, но спустя пару часов, когда погода нормализовалась, на импровизированном КПП действительно появились полицейские!

Свое присутствие они объяснили тем, что находятся в радиусе действия стационарного КПП, даже несмотря на то, что тот находится на противоположной стороне трассы. А о своих "прятках" за бетонными блоками и вовсе заявили, что это не они прячутся, а, дескать, блоки стоят в неудобном месте и мешают работать. После этого случая "Сегодня" обращалась в Нацполицию с просьбой о совместном патруле, и вот, наконец, копы пригласили нас на рейд по трассе Киев — Житомир.

В патруле

Встречаемся в 9:00 и отправляемся в рейд. Хотя трассы из-за снегопадов не в лучшем состоянии.

"Каждый патруль обслуживает участок дороги протяженностью 25 км", — объясняет нам патрульный Сергей Рэзвин, показывая на трассу.

Спрашиваем, как он попал в дорожную полицию.

"В патрульную полицию я пришел в числе первых, в 2015-м, работал в Голосеевском районе столицы, — говорит Сергей. — После того, как объявили о начале патрулирования трасс, я попросил своего командира записать меня в число кандидатов. Машину вожу с 15 лет и всегда соблюдаю правила — ни разу не был участником ДТП".

Вместе с напарником, тоже Сергеем, он садится в патрульный автомобиль, и мы выезжаем. Руководство "гаишников" не разрешило нам сесть в патрульную машину — "в целях безопасности". Едем за ней на редакционной. Жаль — слушать сводки по рации об оперативной обстановке не получится.

Первое, что бросается в глаза, как взявшие было разгон машины заметно притормаживают при виде автомобиля полицейских. Смирно едут со скоростью "патрульки" — не более 70 км/ч.

В направлении Житомира копы не остановили ни одного водителя. Зато когда развернулись обратно в направлении Киева, не прошло и 10 минут, как спецсигналом был остановлен первый нарушитель. Водитель ехал, не включив фары (эта норма распространяется на участников движения за городом). Копы проверили у него документы и сделали устное предупреждение. Водитель слегка дрожащим голосом едва ли не поклялся больше не нарушать и быстренько уехал.

А копы нам объяснили: водитель не оспаривал нарушение, вел себя корректно и пообещал исправиться — другими словами, у него были все шансы отделаться получением предупреждения. Плюс к тому же, нарушение ПДД не было грубым.

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Штрафы и взятки

"Много ДТП происходит из-за превышения скорости. Часто не включают фары за городом или проезжают на красный сигнал светофора. И что примечательно: больше, чем пьяных за рулем, мы выявляем водителей под действием наркотиков, — рассказывают патрульные. — Для водителя ты хороший, когда отпускаешь его после предупреждения. А когда штрафуешь — ты для него сразу становишься врагом. Бывает, что водитель заплатит штраф и позже снова попадается на нарушении. Хотя видно: доходы у него явно не высокие. Пытаются давать взятки, вкладывая деньги в документы. Поэтому теперь при проверке просим снимать с документов все обложки".

При всем этом полицейские добавляют, что зарплата у инспекторов составляет около 10 тыс. грн в месяц.

"Если у тебя есть семья, то прожить на эти деньги при нынешних ценах не совсем просто. Бывает, что помогают родители", – пооткровенничал с нами патрульный.

Блогер: "Видел, как полицейские прячутся"

Вместе с дорожной полицией в Украине появились активисты, которые тщательно мониторят работу копов.