Нововведения о безвозвратном лишении прав коснутся только водителей с "двухгодичными" правами

Недавно, в Кабинете министров изменили действующий Порядок временного изъятия водительских удостоверений. Согласно новым изменениям, у водителей-новичков за нарушение правил дорожного движения будут навсегда забирать права.

Напомним, что ранее появилось другое нововведение, водителям начали выдавать первые права всего на два года, и с ограниченным правом управления автомобилем – скорость не должна превышать 70 км/час.

Временные права по истечении двух лет можно обменять на постоянные (которые действуют 30 лет) без сдачи экзаменов и при условии, что было совершено не больше двух административных правонарушений. Если же было три и больше нарушений, тогда для получения постоянных прав нужно сдавать экзамен.

Стоит отметить, что решение о том, изымаются ли права у водителя и на какой срок, принимает суд. Полиция составляет протокол, забирает права и выдает временное удостоверение водителя на три месяца.

"Удостоверение водителя, которое было изъято, выдается или Национальной полицией Украины после того, как уплачен штраф, или территориальным сервисным центром МВД по истечении определенного срока лишения права управления, что решается в судебном порядке", – рассказали нам в главном сервисном центре МВД и добавили, что прохождение повторного обучения в автошколе, а также сдача теоретического и практического экзамена предусмотрена только в том случае, если лишение прав управления транспортным средством на определенный срок было осуществлено в судебном порядке.

Таким образом, новое постановление Кабмина распространяется только на тех водителей, которые впервые получили права, действующие два года. В том случае, если за эти два года, водитель совершил три и больше административных правонарушения – для того, чтобы получить права на 30 лет, ему придется пройти внеочередной медосмотр и сдать экзамен.

Пройти повторное обучение в автошколе обладателю "двухгодичных" прав нужно будет только в том случае, если за этот срок у него изъяли права в судебном порядке, т.е. поймали пьяным за рулем и т.д.

Более детально о том, за что могут изъять права и как их вернуть читайте в материале сайта "Сегодня": Безвозвратное лишение прав: как будет работать в Украине новая система