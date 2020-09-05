Новые правила для таксистов пополнят бюджет Украины

Новый законопроект Министерства инфраструктуры, который упрощает легализацию такси, даст возможность получить в бюджет дополнительные 800 млн гривен. Об этом сообщила советница министра инфраструктуры Яника Мерило.
"С новым законопроектом предоставляющий услугу должен приобрести патент стоимостью в размере минимальной заработной платы, то есть 5000 гривен, и зарегистрироваться в Реестре автомобильных перевозчиков. Это, с одной стороны, даст возможность получить в бюджет дополнительные 800 млн гривен из сферы, которая сегодня практически в тени, с другой стороны, создать реестры перевозчиков и совместно требовать высший уровень безопасности", – написала Мерило на своей странице в Facebook.
По оценкам Мининфраструктуры сейчас в тени находится около 98% рынка такси, общий объем которого составляет 40 млрд гривен, уточнила Мерило.
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Также она добавила, что реформа такси получила поддержку ключевых участников этой отрасли.
"Сейчас идет обработка предложений, которые поступили, но уже можно сказать,что крупнейшие мобильными платформы поддерживают данные изменения. Хотя многие говорили: "Даже не надейтесь, что сфера поддержит". Почему важна поддержка кроме традиционных диспетчеров и служб такси также и мобильных платформ? Потому, что на сегодня уже примерно 63% пользователей вызывают машину именно через мобильное приложение. Это во всем мире создало новую ситуацию в сфере законодательства. А у нас законодательство не менялось уже 15 лет. Тогда еще даже не мечтали о возможности вызова перевозчика через мобильное приложение", - объяснила чиновница.
Напомним, ранее в 2020 году такси в Украине разрешили ездить по полосе для общественного транспорта. Правда, касается это нововведение только лицензированных перевозчиков.
А о том, почему за поездку в такси могут списать гораздо больше заявленной суммы, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
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