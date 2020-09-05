Новые правила для таксистов пополнят бюджет Украины

Новый законопроект Министерства инфраструктуры, который упрощает легализацию такси, даст возможность получить в бюджет дополнительные 800 млн гривен. Об этом сообщила советница министра инфраструктуры Яника Мерило.

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"С новым законопроектом предоставляющий услугу должен приобрести патент стоимостью в размере минимальной заработной платы, то есть 5000 гривен, и зарегистрироваться в Реестре автомобильных перевозчиков. Это, с одной стороны, даст возможность получить в бюджет дополнительные 800 млн гривен из сферы, которая сегодня практически в тени, с другой стороны, создать реестры перевозчиков и совместно требовать высший уровень безопасности", – написала Мерило на своей странице в Facebook.

По оценкам Мининфраструктуры сейчас в тени находится около 98% рынка такси, общий объем которого составляет 40 млрд гривен, уточнила Мерило.

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Также она добавила, что реформа такси получила поддержку ключевых участников этой отрасли.

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"Сейчас идет обработка предложений, которые поступили, но уже можно сказать,что крупнейшие мобильными платформы поддерживают данные изменения. Хотя многие говорили: "Даже не надейтесь, что сфера поддержит". Почему важна поддержка кроме традиционных диспетчеров и служб такси также и мобильных платформ? Потому, что на сегодня уже примерно 63% пользователей вызывают машину именно через мобильное приложение. Это во всем мире создало новую ситуацию в сфере законодательства. А у нас законодательство не менялось уже 15 лет. Тогда еще даже не мечтали о возможности вызова перевозчика через мобильное приложение", - объяснила чиновница.

Напомним, ранее в 2020 году такси в Украине разрешили ездить по полосе для общественного транспорта. Правда, касается это нововведение только лицензированных перевозчиков.

А о том, почему за поездку в такси могут списать гораздо больше заявленной суммы, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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