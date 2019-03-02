Областные центры Украины соединят хорошими дорогами – Гройсман
На улучшение местных трассы выделили миллиарды гривен
На проекты развития дорог местного назначения в Украине выделили 15 млрд гривен. Эти средства передал Кабинет министров Украины в рамках реализации стратегии развития дорог, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Глава правительства отметил, что все областные центры нужно объединить качественными дорогами в течение пяти лет.
"На местные дороги мы передали 15 млрд гривен. Наша стратегия – объединить все областные центры хорошими дорогами за 5 лет", - сообщил премьер.
Гройсман подчеркнул, что окончательные решения в вопросе развития местных дорог – за местной властью и главами областей. Ранее в "Укравтодоре" уже напомнили, что отвечают только за государственные трассы.
"Руководители ОГА должны определять приоритет и первоочередность выполнения таких задач", - подчеркнул Гройсман.
Напомним, всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины. Однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета бюджета, в проекте сметы на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.
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