Областные центры Украины соединят хорошими дорогами – Гройсман

На улучшение местных трассы выделили миллиарды гривен

Фото: Кабинет министров Украины

Областные центры Украины соединят хорошими дорогами – Гройсман //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a3a/af7/5c7a3aaf7e0bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a3a/af7/5c7a3aaf7e0bc.jpg 2019-03-02T10:29:00+02:00 Транспорт На улучшение местных трассы выделили миллиарды гривен

На проекты развития дорог местного назначения в Украине выделили 15 млрд гривен. Эти средства передал Кабинет министров Украины в рамках реализации стратегии развития дорог, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава правительства отметил, что все областные центры нужно объединить качественными дорогами в течение пяти лет.

"На местные дороги мы передали 15 млрд гривен. Наша стратегия – объединить все областные центры хорошими дорогами за 5 лет", - сообщил премьер.

Гройсман подчеркнул, что окончательные решения в вопросе развития местных дорог – за местной властью и главами областей. Ранее в "Укравтодоре" уже напомнили, что отвечают только за государственные трассы.

"Руководители ОГА должны определять приоритет и первоочередность выполнения таких задач", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины. Однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета бюджета, в проекте сметы на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.

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