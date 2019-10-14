"Я извиняюсь": украинцев возит маршрутчик, который никогда не имел прав

Фото: FlixBus / Facebook

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С начала года в Украине произошло 2077 ДТП, участниками которых были автобусы. Такую статистику на днях обнародовала патрульная полиция. Чтобы снизить число аварий, копы начали серию проверок на дорогах под названием "Перевозчик". Спецоперация началась в конце сентября и продлится до конца ноября. Но уже буквально за первые дни проверок копы выявили водителей, нарушения которых несли смертельную угрозу пассажирам – шоферы были в алкогольном либо наркотическом опьянении.

История, не имеющая аналогов за последнее время, произошла в Ровенской области. Все началось с того, что патрульные полицейские остановили для проверки рейсовый автобус с "лысыми" покрышками.

Как рассказал первый замглавы Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, при проверке документов выяснилось, что техсостояние автобуса перед выездом никто не проверял, водитель также не проходил медосмотр, но самым кричащим нарушением оказалось то, что маршрутчик вообще никогда не получал прав на управление микроавтобусом.

"Из-за засилья нарушений со стороны перевозчиков мы проверяем абсолютно все – проходят ли водители медосмотр, а их транспорт – техосмотр, – рассказала нам спикер патрульной полиции Ровенской области Оксана Юрченко. – Во время одного из таких рейдов полицейские в райцентре Сарны остановили рейсовый автобус сообщением село Познань (не путать с польским городом – Авт.) – Ровно (расстояние между ними составляет почти 183 км). Полицейские выяснили, что водитель никогда не получал ни прав, ни страхового полиса, шины автобуса были повреждены. В момент движения в автобусе находились 12 пассажиров, они ехали в Ровно".

Как ни странно, после остановки пассажиры были возмущены не тем, что водитель подверг их смертельной опасности, а тем, что пришлось ждать другого автобуса под дождем.

По словам полицейских, на собственника маршрута также был составлен протокол.

"Но последний заявил, что, якобы, он не нанимал на работу этого водителя, а лишь в свое время перекупил маршрут. Все это выясняется", – сказали нам полицейские.

Мы разыскали перевозчика. Он утверждает, что нарушитель – не его водитель.

"Водитель после этого случая со мной не общается. Лишь прислал СМС-сообщение, в котором написал: "Я извиняюсь". Владелец автобуса – не я, а этот человек, но за мной числился маршрут. Выходит, что он взял этот автобус и работал нелегалом", – говорит перевозчик Владимир Брычка.

В Ровенской области мы разыскали и горе-водителя, на которого копы составили протоколы по нескольким админстатьям. На ряд наших вопросов 35-летний Роман Х. Ответил одним предложением: "Меня "заложили...", после чего бросил трубку.

Мы решили проверить, продолжает ли этот водитель, не имеющий прав на перевозку пассажиров, управлять автобусом. Для этого пошли на хитрость: корреспондент "Сегодня" позвонил Роману Х. под видом организатора экскурсий и попросил его повозить группу туристов по городу Сарны на выходных. "У меня уже есть заказ", – ответил Роман Х.

Как выяснилось, в одной только Ровенской области с начала года полицейские остановили шесть пьяных водителей автобусов.

"На протяжении этого года выявлено 6 водителей пассажирского транспорта, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Как правило, в таком транспорте находилось не менее 10-15 пассажиров", – сказал нам старший инспектор по особым поручениям отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Ровенской области Константин Семенюк.

Напомним, патрульная полиция опубликовала статистику ДТП за 9 месяцев нынешнего года. По данным копов, в Украине наблюдается рост аварий.

Также недавно эксперты назвали самые опасные и безопасные места для пассажиров маршруток и автобусов:

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