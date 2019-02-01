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"Огромная сумма": Омелян озвучил убытки от блокады Россией Азовского моря

Сегодня, 13:46

Судовладельцы начали переориентировать свои грузы в порты, расположенные в акватории Черного моря

Фото: Анастасия Лесык
"Огромная сумма": Омелян озвучил убытки от блокады Россией Азовского моря //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/431/20b/5c543120bff86.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/431/20b/5c543120bff86.jpg Транспорт Судовладельцы начали переориентировать свои грузы в порты, расположенные в акватории Черного моря

Морской отрасли Украины в целом нанесен ущерб в объеме порядка 10 млрд грн из-за незаконной блокады Россией судоходства в Азовском море в конце прошлого года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью

"Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд грн, если брать в совокупности и государственные предприятия, и "Администрацию морских портов Украины", и влияние на регион. Мы всегда к этому серьезно относились, начиная со строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина закрыть Керченский пролив и, соответственно, акваторию Азовского моря", – сказал Омелян.

Он добавил, что сейчас наблюдается улучшение ситуации с проходом судов по Керченскому проливу, тогда как ранее суда ожидали в очереди по несколько суток.

Министр также сообщил, что в настоящее время в связи со сложившейся ситуацией и во избежание убытков судовладельцы начали переориентировать свои грузы в порты, расположенные в акватории Черного моря.

"Мы имеем сейчас угрозу другого характера, мы также ее прогнозировали – после этих событий судовладельцы неохотно предоставляют во фрахт свои суда, поскольку понимают риск убытков в случае возможного простоя судна. Поэтому им гораздо проще работать в акватории Черного моря с другими портами, чем с азовскими", – подчеркнул министр.

По данным министра Омеляна, каждое пятое судно, которое незаконно останавливалось Россией и вынуждено было простаивать по несколько суток в акватории Азовского моря, принадлежит европейским судовладельцам, и его суточный простой оценивается от 10 до 50 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что Россия временно прекратила задерживать суда в Азовском море.

Тем временем разведка США считает, что напряженность между Украиной и Россией вокруг Черного и Азовского морей будет только нарастать.

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Тег азовское море, блокада, Омелян

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Источник:

УНИАН

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