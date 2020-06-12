Огромные потери: стало известно, какой удар нанес коронавирус по авиакомпаниям

Финансовое положение перевозчиков продолжит ухудшаться и в 2021 году, считают в IATA

Из-за пандемии коронавируса авиакомпании по всему миру, которые уже страдают от финансовых проблем, понесут в целом 84 млрд долларов убытков за 2020 год. Такие данные содержатся в прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Как заявил генеральный директор IATA Александр де Жуниак, убытки авиаотрасли в 2020 году составят 230 млн долларов за каждый день. А в связи с приостановкой полетов выручка авиакомпаний упадет в два раза – до 419 млрд долларов с прошлогоднего уровня в 838 млрд долларов. Средняя потеря прибылей зафиксируется на уровне почти 38 долларов на одного пассажира, уверен глава IATA.

При этом в 2021 убытки могут достичь и вовсе 100 млрд долларов из-за проблем, связанных с восстановлением пассажиропотока, а также снижением тарифов на билеты в борьбе за клиента.

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"Авиакомпании все еще будут финансово хрупкими в 2021 году", – считает де Жуниак и прогнозирует усиление конкуренции на рынке.

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По подсчетам IATA, количество пассажиров в 2020 году уменьшится до 2,25 млрд человек. В 2021 году ассоциация ожидает роста этого показателя до 3,38 млрд человек, но даже это число на 25% ниже уровня 2019 года.

Напомним, ранее стало известно, что Ryanair планирует "ценовую войну" – бюджетный перевозчик хочет продавать билеты от 0,99 евро сразу после снятия запрета на полеты в Европе.

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