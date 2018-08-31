Дороги в Украине строятся быстрее и дешевле, чем в ЕС – Омелян

Ремонт дорог, на который в Украине установят 10-летнюю гарантию, происходит быстрее и дешевле, чем в Европейском Союзе. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью телеканалу "Прямой".

"Дороги, которые ремонтируются, имеют абсолютно другое качество, и мы даем на них минимум пятилетнюю, а со следующего года на все дороги Украины – десятилетнюю гарантию. У нас низкая цена и скорость. Фактор, о котором забывают: строительство автобана в Германии занимает минимум 5-7 лет. Та же история и в Польше. Пока что мы можем себе позволить [строить] в течение двухлетнего периода – год готовится документация, проводятся тендерные процедуры, год строятся дороги. Поэтому мы здесь быстрее и лучше делаем. Действительно, у нас очень низкая стоимость на европейском континенте. И я рад, что благодаря украинским и иностранным компаниям, работающим на этом рынке, нам удается ее удерживать", – отметил Владимир Омелян.

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При этом он предупредил, что стоимость дорожных работ все же будет повышаться.

"Мы должны быть объективными – стоимость будет расти. Когда мы начинали строительные работы в 2016 году, стоимость сырьевых материалов, того же битума, щебня и всего прочего была в два раза ниже, чем сегодня. Рынок тоже реагирует, они видят, что спрос растет, безусловно, цена идет тоже вверх", – пояснил министр.

Напомним, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно минимум 2 трлн грн и 59 лет: