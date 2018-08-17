Омелян объяснил, что будет с российским транзитом через Украину

Несмотря на то что США поддержали позицию России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО), Украина не будет блокировать транзит российских грузов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью "5 каналу".

"Со своей стороны, мы, безусловно, блокировать транзит не планируем, потому что есть наши обязательства в рамках ВТО", - заявил министр.

Омелян подчеркнул, что транзит и так падает. По словам министра, Россия делает это умышленно, чтобы "обескровить Украину".

Ранее Украина подала против РФ иск об ограничении транзита в ВТО. Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе 2016 года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой-2016 был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию.

В июле 2016 года Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.

Напомним, 2 июля президент РФ Владимир Путин продлил на полгода транзитные ограничения для украинских грузов.

По данным МЭРТ, из-за транзитных ограничений РФ, в 2016 году экспорт товаров из Украины в Республику Казахстан и Кыргызской Республики уменьшился на 43,9% и 46,5% соответственно по сравнению с 2015 годом. Суммарно экспортеры потеряли 347,7 млрд долларов. В 2017 году такая тенденция сохранилась – экспорт в эти страны уменьшился еще на 7% и 15,1% (суммарно на 34 млн долларов). В то же время в I квартале 2018 тренд несколько изменился: экспорт в Казахстан продолжил уменьшаться (на 6,7% или 5,6 млн долларов), однако экспорт в Кыргызстан вырос на 3%.