Омелян объяснил, зачем прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях.

В частности, одной из предложенных мер противодействия является прекращение пассажирского железнодорожного сообщения с Россией, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мы подготовили ряд контрмер относительно того, что происходит со стороны Российской Федерации на наших оккупированных территориях и в Азовском море. В этот комплекс мероприятий входит и прекращение железнодорожного сообщения с Россией. Вопрос обсуждался на межведомственных рабочих встречах в Министерстве инфраструктуры. Мы хотим, чтобы это было вынесено в плоскость правительства или Совета национальной безопасности и обороны Украины с тем, чтобы соответствующее решение было принято уже на государственном уровне", – рассказал министр.

Как подчеркнул Омелян, сейчас речь идет исключительно о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения.

"На этом этапе мы говорим о регулярном железнодорожном пассажирском сообщении. По грузовому сообщению есть проблема не только в том, что "Укрзализныця" лишится существенных поступлений в ее бюджет, но и с международным законодательством, в частности, с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках Всемирной торговой организации. А потому сейчас мы эту тему изучаем, но не продвигаем", – отметил глава Мининфраструктуры.

Министр также уточнил, что в ходе консультаций по ситуации в Азовском бассейне, где РФ проводит блокаду украинских портов, с привлечением многих министерств и ведомств Украины были наработаны и другие решения. При этом он отметил, что позиция Мининфраструктуры уже направлена на рассмотрение в соответствующие ведомства, ожидаются решения.

"Сейчас это предложения Министерства инфраструктуры, с ними ознакомлены наши коллеги... Мы свои позиции уже подали (на рассмотрение Кабинета министров – Ред.). Ждем, когда они будут рассмотрены", – рассказал Омелян.

Напомним, за последние несколько месяцев российские пограничники остановили десятки судов, идущих в украинские порты. Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству ВСУ принять меры в связи с незаконными остановками и проверками украинских и иностранных судов, идущих в порты Азовского моря.

В свою очередь, глава Мининфраструктуры Омелян рассказал, чем опасна "ползучая оккупация", которую РФ проводит в Азовском море:

Ранее Омелян уже неоднократно выступал за отмену ж/д сообщения с Россией. По его словам, также будет "вестись разговор" и с автобусными перевозчиками. Как объяснял министр, в вопросе железнодорожного сообщения с Россией есть две составляющие – грузовая и пассажирская.

"Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению Кишинев – Москва и несколько украинских, следующих в Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера", – рассказывал ранее Омелян.