Омелян оценил рынок украинских пассажирских авиаперевозок

По его словам, украинцы все еще очень мало летают

Владимир Омелян. Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Омелян оценил рынок украинских пассажирских авиаперевозок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/431/20b/5c543120bff86.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/431/20b/5c543120bff86.jpg 2019-03-07T01:19:03+02:00 Транспорт По его словам, украинцы все еще очень мало летают

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян оценивает рынок пассажирских авиаперевозок страны в 60 млн человек в год.

"Я убежден, что рынок Украины – минимум 60 млн пассажиров в год. И мы сможем его достичь достаточно быстро, если мы будем инвестировать в аэропорты", – заявил министр в эфире "5 канала" вечером в среду.

По его словам, украинцы все еще очень мало летают: приведенный министром показатель количества полетов составляет 0,3 полета на украинца в год, тогда как по мнению Омеляна нормальный показатель должен составлять более одного полета на одного человека.

По данным Мининфраструктуры, авиакомпании Украины за 2018 год перевезли около 12,5 млн пассажиров, что на 18% больше по сравнению с 2017 годом, а пассажиропоток через аэропорты страны впервые в истории превысил 20 млн пассажиров, увеличившись на 25% – до 20,55 млн человек.

Напомним, ранее стало известно, что Wizz Air открывает два новых рейса из Украины в Грецию. Рейс Киев – Салоники будет осуществляться с 20 мая, рейс Киев – Афины запустят с 21 мая. Самолеты будут летать, как и в Бремен, дважды в неделю.

Кроме того, другой лоукост-авиаперевозчик Ryanair анонсировал новые рейсы из Украины в Германию с октября 2019 года.

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