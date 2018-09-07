Омелян озвучил новые сроки запуска поезда Мукачево – Будапешт

Сегодня, 12:46

Министр инфраструктуры уверен, что маршрут будет популярным

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Прямой поезд в Будапешт из Мукачево в правительстве планируют запустить к концу 2018 года. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-служба министерства.

"В этом году, я надеюсь, мы запустим новое прямое сообщение Мукачево – Будапешт. Оно уже почти готово к запуску, будет очень успешный и будет пользоваться спросом на рынке", – заявил Омелян.

Ранее исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что поезд Мукачево – Будапешт пустят до конца лета-2018.

На новом поезде с Закарпатья в столицу Венгрии можно будет добраться за шесть часов.

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Напомним, в Мукачево за средства местного бюджета отремонтировали часть улицы Вокзальной, которая ведет к строящейся пассажирской ж/д платформе, с которой будет осуществляться посадка на поезда до Будапешта. Новая платформа будет примыкать к пути европейского стандарта – 1435 мм.

Напомним, также Министерство инфраструктуры хочет соединить высокоскоростной евроколеей столицу с Харьковом, Днепром, Одессой и Львовом. Такие магистрали уже есть в Китае, Японии, Испании и других странах. Делать скоростными хотят не существующие колеи шириной 1520; планируется строить с нуля узкие – на 1435 см, которые используются в Европе. Кабинет министров уже утвердил такую цель в Национальной транспортной стратегии.
Венгрия, поезд, Украина, Будапешт, Мукачево, Омелян, ж/д

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Источник:

"Сегодня"

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