Омелян озвучил новые сроки запуска поезда Мукачево – Будапешт

Прямой поезд в Будапешт из Мукачево в правительстве планируют запустить к концу 2018 года. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-служба министерства.

"В этом году, я надеюсь, мы запустим новое прямое сообщение Мукачево – Будапешт. Оно уже почти готово к запуску, будет очень успешный и будет пользоваться спросом на рынке", – заявил Омелян.

Ранее исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что поезд Мукачево – Будапешт пустят до конца лета-2018.

На новом поезде с Закарпатья в столицу Венгрии можно будет добраться за шесть часов.

Напомним, в Мукачево за средства местного бюджета отремонтировали часть улицы Вокзальной, которая ведет к строящейся пассажирской ж/д платформе, с которой будет осуществляться посадка на поезда до Будапешта. Новая платформа будет примыкать к пути европейского стандарта – 1435 мм.

Напомним, также Министерство инфраструктуры хочет соединить высокоскоростной евроколеей столицу с Харьковом, Днепром, Одессой и Львовом. Такие магистрали уже есть в Китае, Японии, Испании и других странах. Делать скоростными хотят не существующие колеи шириной 1520; планируется строить с нуля узкие – на 1435 см, которые используются в Европе. Кабинет министров уже утвердил такую цель в Национальной транспортной стратегии.