Омелян пригрозил перевозчикам конфискациями маршруток

В Украине 50-70% рынка пассажирских перевозок находятся за пределами правового поля, и участники рынка не отвечают за безопасность перевозки пассажиров. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Как они утверждают (легальные перевозчики и ассоциации перевозчиков. – Ред.), от 50 до 70% перевозок в Украине в серой или в черной плоскости. То есть люди, собственники транспортных средств ничего не платят, плевали на законы и безопасность – как свою, так и пассажиров", – рассказал Омелян.

По словам министра, относительно перевозчиков, которые не имеют лицензий и работают нелегально, будут предприниматься меры. "Вплоть до конфискации транспортных средств", – уточнил Омелян.

Как сообщалось, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой поручил Нацполиции до 23 июля утвердить и ввести в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижению аварийности.

Напомним, что в ходе состоявшихся в пятницу совещаний в связи с произошедшими в Житомирской и Николаевской областях масштабными ДТП с участием маршрутных микроавтобусов, повлекшими гибель 15 и травмирование более 20 человек, был принят ряд решений в сфере ужесточения контроля безопасности пассажирских перевозок в Украине.

Напомним, в результате трех масштабных ДТП, которые произошли 20 июля на дорогах государственного значения в Украине, погибли 18 человек.