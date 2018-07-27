Омелян рассказал о месте Украины в проекте Hyperloop

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Строительство Hyperloop будет обходиться дешевле, чем прокладка европутей, но в Украине есть смысл заниматься обоими проектами. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. 

"Это разные категории сообщения. Hyperloop в мире рассматривается как связь между аэропортом и городом или между аэропортами для быстрого доступа от одного объекта к другому. Если это соединение аэропортов, то фактически исчезает проблема межтерминального сообщения, то есть, даже несколько аэропортов могут функционировать как несколько терминалов", – объяснил Омелян.

Министр подчеркнул, что Hyperloop может использоваться и на длинных дистанциях

"Именно поэтому мы работаем над коридором Балтика – Черное море. Но посмотрим, насколько быстрой будет эта технология, какое она получит практическое применение", – отметил глава Мининфраструктуры.

Он напомнил, что сейчас в мире работают две компании, которые разрабатывают технологию Hyperloop – Virgin Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies. С последней Украина подписала меморандум о сотрудничестве.

"Я рад, что Украина стала партнером, потому что мы можем предоставить свои технологические решения и, таким образом, застолбить за собой нишу в мировом производстве, что для меня сверхважно. Я убежден, что несколько международных трасс Hyperloop могут пройти через Украину. Я хочу, чтобы украинские компании были поставщиками частей или, возможно, целого комплекса для технологий Hyperloop", – поделился планами Омелян.

Министр подчеркнул, что с 2019 года в Днепре начнется строительство тестовой площадки Hyperloop.

"Далее увидим, как быстро мы сможем убедить Еврокомиссию, другие органы по безопасности на транспорте в использовании уже в повседневной жизни этой технологии. По прогнозам Hyperloop Transportation Technologies, окупаемость Hyperloop – 12 лет. Это очень низкий срок. Железная дорога, кстати, не окупается никогда. То есть, железная дорога – это всегда государственные инвестиции", – рассказал Омелян.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" во второй части интервью с Владимиром Омеляном: "У меня есть проект моей жизни – это Hyperlooр".
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"Сегодня"

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