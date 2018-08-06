Омелян рассказал, отменят ли поезда в Россию

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире украинского телеканала.

"Наоборот, мы сейчас рассматриваем вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", – отметил Омелян, отвечая на вопрос об увеличении количества поездов сообщением Львов-Москва.

Ранее Омелян уже неоднократно выступал за отмену ж/д сообщения с Россией. По его словам, также будет "вестись разговор" и с автобусными перевозчиками. Как объяснял министр, в вопросе железнодорожного сообщения с Россией есть две составляющие – грузовая и пассажирская.

"Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению Кишинев – Москва и несколько украинских, следующих в Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера", – рассказывал ранее Омелян.