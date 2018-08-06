Омелян рассказал, отменят ли поезда в Россию

Сегодня, 14:21

Мининфраструктуры рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с РФ

Омелян рассказал, отменят ли поезда в Россию
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире украинского телеканала.

"Наоборот, мы сейчас рассматриваем вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", – отметил Омелян, отвечая на вопрос об увеличении количества поездов сообщением Львов-Москва.

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Ранее Омелян уже неоднократно выступал за отмену ж/д сообщения с РоссиейПо его словам, также будет "вестись разговор" и с автобусными перевозчиками. Как объяснял министр, в вопросе железнодорожного сообщения с Россией  есть две составляющие – грузовая и пассажирская.

"Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению Кишинев – Москва и несколько украинских, следующих в Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера", – рассказывал ранее Омелян.
железная дорога, поезда, мининфраструктуры, Омелян, железнодорожное сообщение

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Источник:

УНИАН

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