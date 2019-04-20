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Омелян сравнил стоимость строительства новых дорог в Украине и ЕС

Сегодня, 07:58

По словам министра, срок эксплуатации бетонной дороги в два раза больше, чем заасфальтированной

Фото: "Укравтодор" / Facebook
Фото: "Укравтодор" / Facebook.

Стоимость строительства одного километра автомобильной трассы (автобана) в Европейском Союзе составляет 5-10 млн евро, а в Украине – в районе 2-3 млн евро.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью delo.ua.

"На более низкую цену влияют более дешевое сырье и рабочая сила", – объяснил он.

Глава Мининфраструктуры добавил, что стоимость строительства бетонной дороги "с нуля" обходится в Украине около 22-25 млн грн за километр, а асфальтовой 18-19 млн грн.

"При этом как минимум срок эксплуатации бетонной дороги в два раза больше, чем заасфальтированной. То есть бетонная дорога получается в итоге дешевле", – отметил Омелян.

Напомним, в начале апреля 2019 года министр инфраструктуры сообщил, что в Украине открыли первый участок бетонной дороги. Он построен в Кобелякском районе Полтавской области.


Ранее сообщалось, что Украина взялась за реконструкцию и строительство дорог, в частности бетонных. Подробнее читайте в статье: "В Украине планируют строить бетонные дороги: зачем они нужны и в чем подвох".

Украинские водители ездят по разбитым дорогам и часто из-за ям повреждают автомобили. Юристы говорят, что добиться компенсации от чиновников – реально. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег дороги, трасса, Европейский Союз, автобан, Омелян

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