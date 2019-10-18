Осенние предложения лоукостеров: украинцам доступны билеты от 10 евро

Билеты лучше брать заранее, а планировать вылет - не на субботу

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К осени в Украине обновилась сетка маршрутов лоукост-авиакомпаний – отправиться в путешествие предлагают с ноября по январь, а больше всего предложений – на декабрь. Например, украинская компания SkyUp с 28 декабря 2019 года по 25 января 2020 года запустит рейсы из Киева в Зальцбург (Австрия). Даты вылета из Киева – 28 декабря, а также 4, 11, 18 и 25 января. Правда, билет можно приобрести только в оба конца, с возвращением за неделю: Киев – Зальцбург – Киев – от 6437 грн без багажа.

А лоукостер Ryanair предлагает билеты по 10 евро в одну сторону на ноябрь-декабрь этого года в Афины, Братиславу, Дюссельдорф, Гданьск, Катовице, Краков, Вильнюс, Вроцлав и еще десяток других городов.

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У компании Wizz Air туда и обратно за 968 грн можно слетать в Братиславу в декабре, и в Варшаву в феврале. Чуть подороже получится полет в Лондон — 1318 грн, в Вену — 1388 грн, а также в Таллин — 1528 грн.

Напомним, что стоимость билета зависит от многих факторов, начиная от популярности направления и даты вылета, и заканчивая политикой компании. Тем не менее, чтобы уж наверняка сэкономить, билеты лучше покупать заранее. К тому же, согласно последней аналитике известного сайта-агрегата Momondo, из Киева стоит бронировать билеты за 53 дня до поездки, а вот при броне за 15 дней – получится дороже всего.

Лучший день для вылета – воскресенье, а худший по ценам – суббота. Также дешевле всего летать после обеда, тогда удастся сэкономить до 25%, а вот вечерние билеты самые дорогие.

Подробнее о рейсах из Украины читайте на сайте "Сегодня" – Новые авианаправления: куда и за сколько можно слетать осенью

Также новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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