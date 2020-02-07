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От Балтики до Черного моря: Украина начала реализацию амбициозного проекта

7 февраля, 15:03

Криклий в Беларуси рассказал о планах восстановления водного пути Е-40

/ Фото: Pixabay

Проект по восстановлению речного пути Е-40, связывающего Балтийское и Черное море, вышел на стадию практической реализации. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий после встречи со своим белорусским коллегой Алексеем Авраменко.

"Проект по восстановлению международного речного пути Е-40 вышел на стадию практической реализации. Работы по черпанию и доведению судоходных глубин до необходимого уровня, а также другие мероприятия, планируется начать с открытием навигации", – цитирует Криклия пресс-служба Мининфраструктуры.

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В частности, по словам министра, планируется запуск водного туристического маршрута Киев – Мозырь – Киев. Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года. Также в Мининфраструктуры хотят наращивать транзит водным транспортом.

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Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине исчезают пассажирские речные теплоходы. За 27 лет пассажирские перевозки реками сократились в 40 раз. В основном остались туристические маршруты по Днепру и несколько переправ в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях.

Также новости "Сегодня" выясняли, как в Виннице появилась речная полиция:

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река реки Владислав Криклий пассажирские перевозки Е-40

Источник: Сегодня

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