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Отдых за границей: одна из пяти стран из "зеленого" списка попала в "красный"

3 июля, 14:51

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Во время планирования отпуска стоит отслеживать новости о "карантинных" мерах

Обновилась информация о пяти странах, куда могут улететь на отдых украинцы: в "красную зону" попала Черногория. Об этом сообщили в Государственном агентстве развития туризма Украины (ДАРТ).

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При этом "красным" пока остается и Египет.

Зато Албания, Турция и Хорватия находятся в зеленой зоне.

В ДАРТ напомнили, что граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением "Дій вдома".

Ранее Кабмин своим решением позволил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из стран "красной зоны", при условии, если они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и получат отрицательный результат.

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Въезжать из стран "зеленой" зоны можно без ограничений.

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Для въезда в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, что хотя Египет и открыл международное авиасообщение и ряд курортов, число летальных исходов из-за коронавируса в Египте преодолело отметку 3 000.

Напомним, еще ночью 1 июля украинцы начали улетать на отдых в Турцию, а утром – в Египет. Авиакомпании возобновили чартерные рейсы в наиболее популярные курорты Турции и Египта, что позволит украинцам полноценно провести отпуск. Осталось немного подождать, и, возможно, ЕС также отменит свой запрет, который зависит от статистики заразившихся коронавирусом и пересматривается каждые две недели.

Каким будет туризм после карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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отдых туризм Хорватия отпуск карантин авиа коронавирус

Источник: Сегодня

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