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Отходы теплоэлектростанций спасут дороги: эксперты хотят внедрить у нас европейские технологии

6 июля, 07:00

В Украине предлагают строить трассы из угольных отходов, как в ЕС. Эксперты: это экономнее на 30%

Дороги. В стране ремонт нужен около 90% автомобильных трасс. Фото: С. Родный
Дороги. В стране ремонт нужен около 90% автомобильных трасс. Фото: С. Родный.

В нашей стране для строительства автодорог собираются использовать отходы теплоэлектростанций. Об этом шла речь на Форуме местного развития в Трускавце. "Сегодня" побывали там и выяснили преимущества технологии.

При въезде в село Томашовцы на Ива­но-Фран­ков­щи­не плохая дорога чувствуется сразу. По еще целым лоскуткам покрытия можно понять, что раньше здесь лежал асфальт, но совсем скоро оброс ямами, которые даже объехать нельзя. Впрочем, такая же ситуация с дорогами и в других украинских городах и селах: по данным Мининфраструктуры, у нас капитальный ремонт нужен более 90% трасс.


Помочь с этим могли бы энергетики, что уже многие годы практикуется в Европе. Там благодаря использованию отходов от сожженого на ТЭС угля (золошлаков) смогли решить экологические и инфраструктурные проблемы. Отходы вполне можно использовать для строительства трасс. К примеру, на ТЭС генерируется около 5 млн тонн таких отходов на золоотвалах. Такие отвалы есть в каждом регионе, где работают энергетические предприятия, а совсем скоро в стране места для них может и не остаться.

"Такие склады несут вред окружающей среде. Поэтому наша задача — сначала уменьшить количество отходов, а потом ликвидировать их и не вывозить на захоронение. Это возможно, ведь нужные технологии уже существуют", — рассказал нам министр экологии Остап Семерак.

Это подтверждает и опыт европейских стран — там зола давно стала стройматериалом.

"В Европе используют примерно 90% золошлаков. А в Чехии — и вовсе 99%! Эти отходы часто используют для замеса цемента, в строительстве дорог, а также в восстановлении ландшафтов", — поясняет проектировщик дорог из отходов Францишек Креста.

Зола со шлаками успешно могут заменить песок и щебень при ремонте дорог. Надежность такой смеси уже проверена в украинских лабораториях.

"Золошлаковые материалы могут нам позволить повысить долговечность дорог и сэкономить на их строительстве до 30% стоимости", — уверен ученый Государственного дорожного научно-исследовательского института им. Шульгина Сергей Головко.

Для внедрения технологии осталось убедить заказчиков строительства дорог использовать золу.

"Мы должны ввести экологические критерии для закупки за госсредства, что даст приоритет вторичным материалами перед природными ресурсами", — считает коммерческий директор компании, занимающейся стратегическим управлением отходов промышленности Кристиан Ерыгин.

Согласен с ним и представитель Европейской ассоциации управления отходами.

"Инициатива использования таких отходов может исходить от производителей, но должна быть и поддержка от властей. Этот материал однозначно дешевле, чем природные материалы. Если же мы их сливаем в отвал, мы еще и тратим много энергии", — поясняет Томаш Щигельски.

Первую дорогу из золошлаков планируют построить на Ивано-Франковщине. Ее испытают грузовиками, а когда выносливость докажут, золошлаки станут применять массово.

Ранее новости "Сегодня" писали, что турки и украинцы строят первую цементно-бетонную трассу в Украине. Украина может вернуть себе статус великой транзитной артерии.

Также премьер-министр Владимир Гройсман показал, как трасса Днепр – Решетиловка превращается в бетонную дорогу.

Как сообщал ранее премьер-министр Владимир Гройсман, Кабинет министров Украины утвердил бюджет на ремонт дорог в 2019 году.

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Тег технологии, дороги, отходы, ТЭС, ремонт дорог

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АВТОР:

Борис Бондарчук

Источник:

Сегодня

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