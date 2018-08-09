Отмена поездов в Россию: кто получит выгоду

На днях министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о планах закрыть железнодорожное сообщение с Россией. "Мы сейчас рассматриваем вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", – заявил Омелян в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос об увеличении количества поездов сообщением Львов–Москва.

Что ответили в "Укрзализныце" на заявление министра, и кто получит выгоду от перекрытия железнодорожного сообщения с Россией, читайте в материале сайта "Сегодня".

Кто потеряет от запрета поездов в Россию

В 2017 году поезд Киев–Москва стал самым прибыльным направлением "Укрзализныци". Об этом сообщила железнодорожная компания на запрос издания LB.ua. Этот маршрут получил более 150 млн гривен прибыли. Среди других прибыльных маршрутов направления – Одесса–Москва и Киев–Одесса. Но в общем пассажирские перевозки дальнего следования в 2017 году были для компании убыточными. "Укрзализныця" потеряла более 3,5 миллиарда гривен.

Поэтому прекращение железнодорожного сообщения с Россией будет экономически невыгодным прежде всего "Укрзализныце", считает Ярослав Пилипчук, эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре Украинского института будущего.

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Все дело в том, что тарифы на транзитные пассажирские маршруты в три-четыре раза выше, чем по Украине.

"Укрзализныця" потеряет как раз прибыльный маршрут. Пассажиры, которые раньше ездили поездами в Россию, просто пересядут на автобусы. А отмена пассажирских перевозок только увеличит убытки пассажирского сегмента "Укрзализныци", которые составляют около 10 млрд гривен в год. Непонятно, почему это делать нужно сегодня, а не четыре года назад. Если и принимать такое решение, то нужно показывать его экономическое обоснование, а его – нет", – добавляет Ярослав Пилипчук.

Кроме того, для отмены железнодорожных маршрутов Украине нужно денонсировать с РФ международные договоры о партнерстве, подписанные еще в 90-х.

Если "Укрзализныця" потеряет прибыльные маршруты, то обновление подвижного состава замедлится еще больше. Могут быть "заморожены" зарплаты железнодорожников, говорит генеральный директор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

С другой стороны, таким образом освободится подвижной состав, который можно будет применять на наиболее дефицитных направлениях внутри Украины. И исчезает риск захвата Россией в качестве заложников членов экипажа международных поездов, или собственно подвижного состава – вагонов и локомотивов. Подобные случаи были: 25 июля в Москве ФСБ арестовало проводника украинского поезда.

Заробитчанам придется пересесть на автобусы и маршрутки

В 2017 году Россию посетило 4,3 млн украинцев, сообщает Госстат. В основном, поездки в Россию были связаны с работой. Потом идет туризм и посещение родственников.

Если отменить железнодорожное сообщение, скорее всего, заробитчане пересядут на автобусы и маршрутки. Это приведет к задержкам в пунктах пропусках, прогнозирует Ярослав Пилипчук. Часть работников могут переориентироваться на другие страны.

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Причины выезда украинцев на работу в РФ простые – там зарплаты больше и не нужно учить язык, как, например, в Польше, говорит политолог Владислав Сердюк.

"Также возникает вопрос, что государство будет делать с миллионами граждан, которые работали в РФ, брали там деньги, с ними возвращались домой и содержали на заработанные средства свои семьи? Их ведь необходимо обеспечить работой, иначе это приведет к накалу социально-политической обстановки в стране, которая и без того достаточно накалена по результатам свежих социологических исследований", – говорит политолог.

То есть, существуют, как минимум, два негативных следствия: потери УЗ, потери государства от отсутствия денег рабочих мигрантов и, как следствие, накал социально-политической обстановки. Но есть и возможные плюсы – увеличение числа составов для перевозок внутри страны и отказ от рисков, связанных с захватами людей и техники.

Украинцы все меньше ездят поездами в Россию

"Укрзализныця" будет выполнят все решения, принятые на государственном уровне, ответили в железнодорожной компании на запрос "Сегодня". Главным органом, который формирует и обеспечивает реализацию геополитику в транспортной сфере, является Министерство инфраструктуры.

При этом в компании отмечают, что с каждым годом количество пассажиров, отправляющихся в Россию, сокращается. В 2017 году "Укрзализныця" перевезла 0,9 млн украинцев в РФ. По сравнению с 2013-м – это в пять раз меньше, и тенденция к уменьшению пассажиропотока продолжает сохраняться. Так за семь месяцев этого года в Россию съездили 454,1 тыс. украинцев, что на 16,4% меньше за аналогичный период прошлого года.

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По данным компании, между Украиной и Россией курсирует 13 пар поездов. Восемь из них – формирования "Укрзализныци", три – Молдовской железной дороги, и по одному – Российской и Азербайджанской.

Сама же Россия начала сокращать железнодорожные перевозки в Украину с 2014 года. А в 2017-м и вовсе пустила поезда в обход Украины.

Вместе с тем, по данным Госстата, число украинцев, которые ездят в Россию, за последний год увеличилось. В 2016-м – 3,8 млн украинцев побывали в РФ, а в 2017 – 4,3 млн. Зато уменьшилось в сравнении с 2013-м - тогда в Россию съездили более 10 млн наших соотечественников.