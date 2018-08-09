Отмена рейсов Ryanair в Европе: лоукостер решил бороться с забастовкой через суд

Сегодня, 15:37

Авиакомпания потребовала запретить проведение забастовки в Нидерландах

Фото: AFP
Фото: AFP

Лоукост-авиакомпания Ryanair, пилоты которой в пятницу, 10 августа, планируют масштабную забастовку в пяти странах Евросоюза, обратилась в нидерландский суд с требованием запретить проведение протестов в королевстве. Об этом сообщил Нидерландский профсоюз пилотов (VNV).

В профсоюзе отметили, что в течение восьми месяцев вели переговоры с Ryanair по поводу оплаты и условий труда пилотов.

Напомним, пилоты Ryanair в Бельгии, Ирландии, Германии, Нидерландах и Швеции 10 августа примут участие в забастовке работающих на ирландскую авиакомпанию летчиков.

Из-за стачки пилотов, которые требуют улучшения условий и роста оплаты труда, в Германии уже отменены 250 рейсов RyanairАвиакомпания предложила пассажирам альтернативные билеты на другие рейсы, и заявила о готовности возместить стоимость билета, если замена даты вылета пассажиров не устроит.

Как известно, 23 марта Ryanair объявил о полетах в Украину. Крупный европейский лоукостер будет летать из Киева и Львова в шесть стран Европы. Авиакомпания уже открыла продажу билетов на рейсы, которые стартуют с октября. 
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Источник:

"Сегодня"

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