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Отпуск за границей: какие страны сейчас готовы принимать украинцев

26 июня, 10:47

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Список могут дополнить, если в Украине улучшится ситуация с коронавирусом

Целый ряд стран уже принял решение об открытии своих границ для украинских туристов. Например, Тунис готов принимать украинцев с 27 июня, а с 1 июля для украинцев откроется Турция. Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма в официальном Telegram-канале.

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При этом для въезда в Тунис нужно будет пройти тестирование на коронавирус (по прибытию в аэропорт). В Турцию же планируют пускать без самоизоляции и тестирования.

Агенство также обновило список стран, которые уже готовы принимать украинцев. Без ограничений на границе пускают в такие государства:

  • Албания;
  • США;
  • Ирландия;
  • Сербия.

При условии соблюдения карантина в течение 14 дней украинцы могут посетить такие страны:

  • Великобритания;
  • Беларусь.

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Для въезда в Черногорию требуется проведение ПЦР теста на COVID-19 в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189 или ISO / IEC 17025. Экспресс-тест не подходит. Тест должен быть сделан не раньше чем за 72 часа до приезда (речь именно о сдаче анализа, а не о получении результатов). Результаты текста должны быть распечатаны.

При этом украинцев просят не ехать в Черногорию на автомобиле.

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"Хорватия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Румыния формально до сих пор запрещают транзит по своей территории и даже при наличии всех подтверждающих документов, каждая из этих стран может запретить вам транзитный проезд в Черногорию. Сербия – открыта для въезда и транзита, однако она находится в "красном списке" Черногории, поэтому вам может быть отказано во въезде в Черногорию из Сербии (даже при условии транзита)", – объяснили в посольстве.

Когда ситуация с коронавирусом в Украине улучшится, возможность открытия границ для украинцев рассмотрят Кипр, Грузия и Греция.

А вот те, кто приезжает в Украину из стран "красной зоны", должны проходить обсервацию 14 дней. Путешественники из "зеленых стран" могут въезжать беспрепятственно при наличии страхового полиса.

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Напомним, ранее украинцам презентовали и онлайн-карту, чтобы можно было легче планировать свои путешествия. Сервис помогает разобраться, куда можно поехать за границу и какие условия – карта отображает режимы въезда и транзита во всех странах мира на основе оперативной информации Министерства иностранных дел Украины и зарубежных дипломатических учреждений. Данные регулярно обновляются.

Также смотрите видео об отдыхе летом во время карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня

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