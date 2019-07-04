Отзыв лицензии SkyUp: по действиям судьи открыли уголовное производство
Соответствующая статья УК предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет
Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского райсуда Елены Литвиненко, которая приняла решение о приостановке действия лицензии авиаперевозчика SkyUp. Основанием стало расследование журналистов, которые обнаружили, что жительница Барышевки Оксана Пасенко, указанная истицей в постановлении суда, на самом деле не подавала иск против авиакомпании и не пользовалась ее услугами, сообщает "Радио Свобода".
Так, по информации издания, 24 июня ГБР зарегистрировало производство по факту "вынесения судьей заведомо неправосудного решения" – то есть по ч. 1. статьи 375 Уголовного кодекса (УК) Украины. Эта статья предусматривает санкции в виде ограничения свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 5 лет.
Кроме того, в ГБР сообщили, что следователи собирают доказательства и получают показания о совершении преступления. Пока никому не сообщено о подозрении в этом производстве.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Барышевский райсуд 25 мая приостановил лицензию SkyUp на хозяйственную деятельность. Авиакомпания обжаловала это решение в Киевском апелляционном суде.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры обеспечить защиту клиентов SkyUp, а Минюсту – подготовить официальные письма о сложившейся ситуации ко всем органам судебной власти. Министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал решение суда и заверил, что SkyUp продолжит работу.
Позже истица сообщила журналистам, что не подавала иска в суд. Она также добавила, что никогда не была клиентом SkyUp. Полиция приняла жалобу женщины – оно зарегистрировано в Барышевском отделении полиции.
Ранее SkyUp пришлось отложить вылет 18 рейсов из-за поломки двух самолетов. 2 июля ситуация нормализовалась: из 33 рейсов перенесли только два.
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