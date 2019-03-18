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Пассажирам украинских авиалиний больше не будут предлагать бесплатно напитки

Сегодня, 15:42

Новые правила вступили в силу с марта 2019 года

Фото: Pixabay
Пассажирам украинских авиалиний больше не будут предлагать бесплатно напитки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fc1/d30/5c6fc1d303155.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fc1/d30/5c6fc1d303155.jpg Транспорт Новые правила вступили в силу с марта 2019 года

В Украине с марта 2019 года вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа, утвержденные Государственной авиационной службой. 

Согласно новым правилам, одним из основным нововведений документа стал отказ от обязательной бесплатной нормы багажа. Фактически, Госавиаслужба узаконила сложившееся статус-кво, когда авиакомпании продавали билеты из Украины по безбагажным тарифам.

В новой редакции правил указана плата за регистрацию в аэропорту, которая уже не один год взималась некоторыми авиакомпаниями.

Новыми правилами предусмотрено изменение времени окончания регистрации и посадки в самолет. Если старые правила обязывали авиаперевозчиков закрывать стойки регистрации не ранее 40 минут до вылета, а выходы на посадку – не ранее 10 минут до вылета, то теперь эти сроки установлены как 45 минут и 15 минут соответственно.

Добавим, что из правил убрали требование об обязательном бесплатном предоставлении всем пассажирам прохладительных напитков. Теперь пассажир может рассчитывать только на воду по запросу.

В разделе о классах обслуживания в перечень добавлен первый класс. Также Служба убрала минимальную норму расстояния между креслами. В частности, если раньше авиаперевозчики должны были устанавливать сидения с шагом не менее 31 дюйм в бизнес и премиум-классе и не менее 29 дюймов в эконом-классе, теперь эта норма не закреплена законодательно и оставлена на усмотрение авиакомпании.

Напомним, более 300 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 по всему миру были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф, которые произошли в течение последних пяти месяцев. Авиакатастрофы произошли в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек. 

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

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Тег багаж, авиаперевозки, перевозки, авиалинии

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Источник:

avianews.com

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