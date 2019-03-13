Пассажирские поезда в Украине разделят на три класса: зачем это нужно

Сервис будет отличаться в зависимости от заявленного уровня комфорта

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Пассажирские поезда в Украине разделят на три класса: зачем это нужно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8d0/726/5c88d07267efc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8d0/726/5c88d07267efc.jpg 2019-03-13T11:42:00+02:00 Транспорт Сервис будет отличаться в зависимости от заявленного уровня комфорта

"Укрзализныця" (УЗ) планирует разделить пассажирские поезда Украины на классы по уровню комфорта и услуг, с разным подходом к установлению тарифов. Как пояснил "Сегодня" глава правления УЗ Евгений Кравцов, это нужно, чтобы компания смогла устанавливать экономически обоснованные цены на проезд в поездах с высоким уровнем комфорта.

"Будут три класса: "комфорт", "стандарт" и "эконом". Они будут разделены по уровню сервиса, предоставляемому в каждом классе. И за соответствующий сервис будет соответствующая стоимость. Поэтому для люксовых перевозок тариф будет установлен на уровне экономически мотивированного, учитывая, что мы инвестируем туда больше денег, и пассажиры, которые пользуются этими поездами, являются платежеспособными", – рассказал Кравцов.

Он отметил, что такой шаг также позволит не задеть повышением тарифов незащищенные слои населения, которые менее платежеспособны.

Кравцов отметил, что внедрение классов поездов находится на завершающей стадии.

"У нас есть предварительное согласование Министерства инфраструктуры, уже идет готовый приказ, предусматривающий распределение поездов на классы. Надеемся, в течение нескольких недель или даже дней этот вопрос будет завершен", – сказал глава УЗ.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" в интервью с Евгением Кравцовым: "К концу года "Укрзализныця" представит новый стандарт пассажирских вагонов".

Напомним, в 2018 году "Укрзализныця" обновила рекордные 100 пассажирских вагонов:

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