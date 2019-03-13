Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

Пассажирские поезда в Украине разделят на три класса: зачем это нужно

Сегодня, 11:42

Сервис будет отличаться в зависимости от заявленного уровня комфорта

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня
Пассажирские поезда в Украине разделят на три класса: зачем это нужно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8d0/726/5c88d07267efc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8d0/726/5c88d07267efc.jpg Транспорт Сервис будет отличаться в зависимости от заявленного уровня комфорта

"Укрзализныця" (УЗ) планирует разделить пассажирские поезда Украины на классы по уровню комфорта и услуг, с разным подходом к установлению тарифов. Как пояснил "Сегодня" глава правления УЗ Евгений Кравцов, это нужно, чтобы компания смогла устанавливать экономически обоснованные цены на проезд в поездах с высоким уровнем комфорта.

"Будут три класса: "комфорт", "стандарт" и "эконом". Они будут разделены по уровню сервиса, предоставляемому в каждом классе. И за соответствующий сервис будет соответствующая стоимость. Поэтому для люксовых перевозок тариф будет установлен на уровне экономически мотивированного, учитывая, что мы инвестируем туда больше денег, и пассажиры, которые пользуются этими поездами, являются платежеспособными", – рассказал Кравцов.

Он отметил, что такой шаг также позволит не задеть повышением тарифов незащищенные слои населения, которые менее платежеспособны.

Кравцов отметил, что внедрение классов поездов находится на завершающей стадии.

"У нас есть предварительное согласование Министерства инфраструктуры, уже идет готовый приказ, предусматривающий распределение поездов на классы. Надеемся, в течение нескольких недель или даже дней этот вопрос будет завершен", – сказал глава УЗ.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" в интервью с Евгением Кравцовым: "К концу года "Укрзализныця" представит новый стандарт пассажирских вагонов".

Напомним, в 2018 году "Укрзализныця" обновила рекордные 100 пассажирских вагонов:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Укрзализныця, поезда, Кравцов, Евгений Кравцов

Вы сейчас просматриваете новость " Пассажирские поезда в Украине разделят на три класса: зачем это нужно". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поезд из Киева в Мариуполь "ускорили" на два часа: новое расписание

Вчера, 10:37

Поезд считается "ночным экспрессом" и будет ходить с 30 марта

Ковров в поездах больше не будет: "Укрзализныця" объявила об изменениях

5 марта, 16:06

Перевозчик заодно "попрощается" и с устаревшим линолеумом

Частные поезда и тарифы: что хотят сделать с железной дорогой в Украине

1 марта, 07:51

По Соглашению об Ассоциации с ЕС Украина до 2022 года должна создать конкурентные условия на железной дороге

В Украине к поезду "четырех столиц" добавили плацкартные вагоны

28 февраля, 17:36

Стоимость билета в плацкартном вагоне из Киева до Минска составляет 805,2 грн

Какие три вещи пассажиры чаще всего забывают в поездах и как вернуть пропажу

26 февраля, 12:34

Узнайте, как быть, если вы случайно оставили что-то в купе

Из Украины в Словакию пустят поезд: названы сроки

20 февраля, 10:14

Мукачево станет пассажирским хабом для путешествий по Европе, рассчитывают в "Укрзализныце"

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Опухоли головного мозга: первые симптомы

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

СМИ: Полмиллиона украинских заробитчан могут покинуть Польшу

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Швеция озвучила свою версию загадочной гибели группы Дятлова

В Украине изменят правила прохождения техосмотра: в чем суть

Что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее время
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению