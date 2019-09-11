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Перегруженные фуры будут штрафовать автоматически

11 сентября, 23:30

В парламенте утвердили законопроект, который должен улучшить состояние дорог

В парламенте сегодня утвердили сразу в двух чтениях законопроект, который должен улучшить состояние дорог. Согласно ему, на дорогах установят комплексы, которые автоматически будут фиксировать вес грузовиков. И если он будет превышать нормы – перевозчиков будут штрафовать.

Средства будут идти в бюджет. В Киевской области уже уже испытывают несколько таких систем в рамках пилотного проекта.

"Такие комплексы будут установлены по всей Украине, на всех дорогах общего пользования, национального значения. Также будет устранен человеческий фактор. Это приведет к улучшению качества дорог, к тому, что дорожный фонд будет использоваться, опять же, качественно и эффективно. И третье – штрафы, полученные за перегруженные автомобили, будут идти также на ремонт дорог", – рассказала первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко.

Новости "Сегодня" писали, что весовой контроль на дорогах Украины можно внедрить только после расширения штата "Укртрансбезопасности". Однако, чтобы не ждать этого, "Укравтодор" решил открыть шесть пунктов автоматического взвешивания авто в движении Weight-in-Motion (WiM).

Подробности читайте в интервью сайту "Сегодня": "Пока что ямочный ремонт – украинская необходимость": интервью с и.о. главы "Укравтодора" Славомиром Новаком

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за пять лет новоназначенное правительство должно привести в удовлетворительное состояние 24 тысячи основных дорог в Украине:

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Источник: Сегодня

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