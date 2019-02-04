Первая партия локомотивов General Electric целиком поступила в Украину

Локомотивы окончательно укомплектовывают на Крюковском вагонзаводе

Фото: Евгений Кравцов, Facebook

Первая партия локомотивов General Electric целиком поступила в Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/82d/5c2/5c582d5c2e831.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/82d/5c2/5c582d5c2e831.jpg 2019-02-04T14:23:00+02:00 Транспорт Локомотивы окончательно укомплектовывают на Крюковском вагонзаводе

"Укрзализныця" (УЗ) в рамках первого этапа соглашения с американской компанией General Electric (GE), получила последние пять локомотивов, которые, теперь направлены на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования. Об этом сообщил председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

Таким образом, УЗ получила всю первую партию американских локомотивов согласно подписанному контракту.

"Укрзализныця" получила все 30 законтрактованных локомотивов General Electric. Последние пять встречали в Черноморске в пятницу (1 февраля. – Ред.). Дальше – маршрут уже отработан. Сначала – на Крюковский вагоностроительный завод. Там на доукомплектовании находятся еще 10 американских локомотивов", – написал Кравцов на своей странице в Facebook.

Ранее задействованные в перевозках локомотивы General Electric показывают себя крайне эффективно, отметил Кравцов.

"На 30% экономим топливо на участке Запорожье – Камыш-Заря – Волноваха. К тому же, машины старого парка за сутки проходят в среднем 360 км, а тепловозы GE – 540 км. И еще важная цифра: 15 новых локомотивов сегодня обеспечивают четверть тепловозной тяги по трем региональным филиалам, где они работают: Приднепровской, Донецкой и Одесской желдорогам", – подчеркнул Кравцов.

Напомним, в середине декабря 2018 года первый тепловоз General Electric стал на украинские пути.

Напомним, в феврале-2018 Украина и американская General Electric подписали соглашение на миллиард долларов. В целом General Electric Transportation поставит "Укрзализныце" до 200 локомотивов и модернизирует 75 локомотивов ж/д ведомства. Весь проект рассчитан на 15 лет. По словам Кравцова, в ближайшие годы "Укрзализныця" сможет обновить весь тяговый подвижный состав.

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