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Первый казахстанский лоукостер захотел летать в Украину

3 мая, 12:48

FlyArystan пока работает только на внутренних рейсах в своей стране

Фото: facebook.com/FlyArystan
Фото: facebook.com/FlyArystan.

Аэропорты Украины побили исторический рекорд по пассажиропотоку, и новые авиакомпаии заинтересованы в работе с ними. Так, первый казахстанский лоукостер – авиакомпания FlyArystan, которая является дочерней компанией Air Astana, намерен запустить рейсы в Украину в конце 2019 или в начале 2020 года.

Об этом сообщил президент Air Astana Питер Фостер в ходе торжественного запуска первого рейса FlyArystan.

"На данный момент мы запускаем рейсы FlyArystan только внутри Казахстана. Но уже сейчас мы рассматриваем стратегическое партнерство и открытие рейсов в других странах. Например, Украина, Грузия, Узбекистан. Рейсы в эти страны мы планируем открыть до конца этого года или в начале 2020 года", – сказал Фостер.

Он отметил, что на украинском направлении авиакомпания рассматривает запуск рейсов во Львов и Одессу.

"В краткосрочном периоде мы можем рассматривать и чартерные полеты в Украину. Также, мы рассматриваем чартерные полеты в Грузию", - добавил он.

При этом президент Air Astana подчеркнул, что тарифы FlyArystan в два раза ниже, чем у Air Astana, и стартуют от 10 долларов. На данный момент флот FlyArystan составляет два самолета, однако к концу этого года количество самолетов вырастет до четырех.

"При этом уже в конце следующего года эта цифра увеличится до 9, а до конца 2021 года – до 15 самолетов. Однако, если планы по развитию международных маршрутов будут успешными, то мы будем увеличивать количество самолетов до 24", – сообщил он, добавив, что возраст флота составляет от пяти до шести лет.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались в том, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp и сможет ли он действительно функционировать как лоукостер в украинских реалиях.

Кроме того, эксперты объяснили, как лоукостеры "накручивают" цены билетов за счет "дополнительных" услуг:

Компания FlyArystan — первая казахстанская бюджетная авиакомпания (лоукостер), базирующаяся в городе Алматы. Авиакомпании FlyArystan является дочерней компанией крупного авиаперевозчика Air Astana. Продажи билетов на рейсы FlyArystan стартовали 29 марта 2019 года, а начало полетов стартовало с 1 мая на внутренних регулярных рейсах между городами Алматы и Нур-Султаном, Карагандой, Таразом, Павлодаром и Уральском на самолётах Airbus 320.

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Тег Казахстан, Украина, авиа, лоукост, авиакомпания, лоукостер, FlyArystan, Air Astana

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Источник:

УНИАН

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