Платные мосты и дороги: чиновник озвучил план для Украины
Довгань уверен, что без частных инвестиций в отрасли не обойтись
На ремонт и строительство дорог в Украине к 2030 году нужно заложить 50 млрд евро, при этом из них 15 млрд евро должны принести частные инвесторы. Потому в стране следует сделать некоторые дороги и мосты платными, заявил замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в интервью "Интерфакс-Украина".
"Мы посчитали, что на дороги к 2030 году нам надо заложить 50 млрд евро. Если будет постоянное финансирование, мы выходим где-то на 35 млрд евро из госбюджета. Остальные 15 млрд должен дать частный инвестор. Мы должны перейти к платным дорогам в некоторых местах, таких как, например, Кольцевая дорога Киева или трасса Киев – Краковец, а также на других переполненных направлениях. <...> Это надо срочно делать и в первую очередь начать с Кольцевой дороги Киева, поскольку она переполнена и люди часто ездят по обочине. Одесская трасса также переполнена", – считает Довгань.
Кроме того, по его словам, следует сделать платными и некоторые мосты.
"Большинство мостов строятся в течение 15 лет. Например, Подольско-Воскресенский мост в Киеве или Запорожский. Это долгострои, которые забирают деньги из местного бюджета. Возьмем американскую модель: даем это частному подрядчику, подрядчик сводит прозрачное финансирование, мы его согласовываем, подписываем, и дальше он просто берет плату за проезд... В США, кстати, все мосты платные", – сказал Довгань.
Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что турки и украинцы строят первую цементно-бетонную трассу в Украине. Украина может вернуть себе статус великой транзитной артерии:
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