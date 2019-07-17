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Платные мосты и дороги: чиновник озвучил план для Украины

17 июля, 16:03

Довгань уверен, что без частных инвестиций в отрасли не обойтись

Фото: Pixabay

На ремонт и строительство дорог в Украине к 2030 году нужно заложить 50 млрд евро, при этом из них 15 млрд евро должны принести частные инвесторы. Потому в стране следует сделать некоторые дороги и мосты платными, заявил замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы посчитали, что на дороги к 2030 году нам надо заложить 50 млрд евро. Если будет постоянное финансирование, мы выходим где-то на 35 млрд евро из госбюджета. Остальные 15 млрд должен дать частный инвестор. Мы должны перейти к платным дорогам в некоторых местах, таких как, например, Кольцевая дорога Киева или трасса Киев – Краковец, а также на других переполненных направлениях. <...> Это надо срочно делать и в первую очередь начать с Кольцевой дороги Киева, поскольку она переполнена и люди часто ездят по обочине. Одесская трасса также переполнена", – считает Довгань.

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Кроме того, по его словам, следует сделать платными и некоторые мосты.

"Большинство мостов строятся в течение 15 лет. Например, Подольско-Воскресенский мост в Киеве или Запорожский. Это долгострои, которые забирают деньги из местного бюджета. Возьмем американскую модель: даем это частному подрядчику, подрядчик сводит прозрачное финансирование, мы его согласовываем, подписываем, и дальше он просто берет плату за проезд... В США, кстати, все мосты платные", – сказал Довгань.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что турки и украинцы строят первую цементно-бетонную трассу в Украине. Украина может вернуть себе статус великой транзитной артерии:

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Тег дороги, мосты, Украина, платные дороги, Виктор Довгань

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