Платные трассы и "весы" для фур: Кабмин раскрыл планы по ремонту дорог

За ближайшие пять лет все основные дороги у Украине, а это 24 тыс. км, будут приведены в хорошее состояние. Об этом говорится в Программе деятельности правительства на пять лет, опубликованной на сайте Кабинета министров. При этом предыдущий состав Кабмина также одобрил масштабную программу развития дорог местного значения.

В задачах для Министерства инфраструктуры, которым руководит Владислав Криклий значится пункт "Украинцы тратят меньше времени на дорогу автомобильным транспортом и имеют меньшие риски попасть в ДТП".

Критериями выполнения этой задачи в Кабмине обозначили:

уменьшение средних затрат времени в пути для пассажирских и грузовых перевозок на 10%;

снижение уровня аварийности на 30%.

"За следующие пять лет мы обеспечим приведение в приемлемое эксплуатационное состояние 24 тыс. км дорог общего пользования государственного значения. <...> Для обеспечения комфортных, безопасных и быстрых путешествий автомобильными дорогами Украины, в первую очередь, будет внедрена эффективная система контроля качества строительства автомобильных дорог и их безопасности на основе ведущих европейских практик, а также улучшен уровень их эксплуатационного содержания", - говорится в документе.

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Кроме того, в правительстве планируют заняться строительством первых платных и концессионных дорог.

"Для обеспечения комфорта и удовлетворения актуальных потребностей экономики сеть автомобильных дорог будет развиваться, будут реализованы первые проекты по строительству платных, концессионных дорог", – отмечается в программе.

Также Кабмин намерен ввести систему контроля качества строительства автомобильных дорог и их безопасности. Защита автодорог от разрушения будет обеспечиваться в том числе автоматическими средствами габаритно-весового контроля WIM (Weigh-in-Motion), которых планируется установить не менее 150.

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Напомним, в августе тоглащний министр инфраструктуры Владимир Омелян предупреждал, что на ремонт всех дорог в Украине необходимо 10 лет и 1 трлн грн.

Новости "Сегодня" также сообщали, что украинцы и турки уже строят первую цементно-бетонную трассу в Украине. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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