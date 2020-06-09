Платный проезд в Украине: с каких машин хотят брать деньги

"Укравтодор" предлагает брать плату с владельцев грузовиков за пользование дорогами и в Раде уже зарегистрировали два законопроекта, согласно которым дополнительное финансирование направят на поддержание состояния дорог. О том, с каких машин хотят брать плату за проезд – говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Деньги будут брать со всех грузовиков тяжелее 12 тонн, собирать оплату – через спутниковые технологии (систем GNSS). На дорогах установят оборудование – оно будет считывать информацию со специальных устройств, которыми должны быть оснащены грузовики весом более 12 тонн. За нарушение норм перевозчику грозит штраф – 8500 грн, отдельно еще оштрафуют водителя на 3220 грн, а за повторное нарушение – 6460 грн.

Какой именно будет тариф, пропишут в отдельном порядке после того, как в законодательство внесут изменения. Будут указаны максимальный размер оплаты, градация тарифов, перечень дорог, за проезд по которым придется платить.

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Авторы законопроекта подсчитали, что если средний тариф будет 1-3 грн/км, то дополнительные поступления составят 9 млрд грн. Это из расчета, что в Украине 1,5 млн грузовиков, не учитывая иностранные. Точная цифра будет зависеть от того, на каких дорогах будет взиматься оплата и по какому тарифу.

Чтобы собирать деньги, создадут отдельную структуру. В законопроекте говорится, что это может быть как государственное, так и частное предприятие, которое будет работать в условиях государственно-частного партнерства.

Если депутаты примут законопроект, то он вступит в силу с 1 января следующего года. Правда, по законопроекту №3544 до конца 2023 года он будет распространяться только на иностранных перевозчиков. Потом новшество коснется и украинских грузовиков. Второй проект – №3545 – предполагает платный проезд сразу для всех грузовиков весом более 12 тонн.

"В европейских странах оплата – для всех перевозчиков. Идея о поддержке национальных перевозчиков имеет право быть, особенно после длительного карантина. Этот вопрос сейчас обсуждается. Мы обсуждали его с нашими перевозчиками – они готовы платить, если в итоге это даст качественные дороги", – отмечает директор Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М.П. Шульгина Артем Безуглый.

Плата будет взиматься за проезд грузовиков на дорогах общего пользования, отмечает эксперт. Это не относится к концессионным дорогам или грузовикам с перевесом.

"Норма будет касаться всех транспортных средств весом более 12 тонн. Это делается исключительно для пополнения Дорожного фонда. В будущем эта цифра может меняться. В Германии сначала плату взимали с грузовиков весом более 12 тонн, потом снизили до 3 тонн, и они таким образом развивают свою сеть дорог", – отмечает Безуглый.

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Однако ограничения по весу останутся. Сейчас допустимый вес грузовика – 40 тонн. Если вес транспортного средства более 40 тонн, надо платить штраф. По факту у нас система весового контроля сейчас не работает, но "Укравтодор" и Укртрансбезопасности делают ставку на комплексы весового контроля Weight-in-Motion (WiM). Пока они установлены на въездах в Киев. WiM позволяет взвешивать транспорт автоматически во время движения. В будущем при нарушении габаритно-весовых ограничений собственнику автомобиля будет приходить штраф по адресу регистрации. Статистика по Киеву показывает, что 40% грузовиков въезжают в столицу с перегрузом.

Так, в этом году 23 комплекса WiM установят в 15 областях. Ну, а пока в "Укравтодоре" предлагают перевозчикам присоединиться к меморандуму "Лига WiM", который берет обещание с перевозчиков, что те не будут нарушать габаритно-весовые ограничения.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в прошлом году объемы строительства в Украине выросли на 20% по сравнению с 2018 годом. В 2019 году по сравнению с предыдущим годом увеличение объемов строительных работ зафиксировано в 22 областях Украины и в Киеве. А из госбюджета на строительство выделили 40,6 млрд грн.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "В Украине хотят ввести платный проезд для грузовиков: за что и сколько".

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