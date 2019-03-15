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По следам бензиновых цен, часть вторая: спецрепортаж телеканала "Украина"

Сегодня, 20:37

Журналисты провели эксперимент во время путешествия из Киева в Люблин и обратно

По следам бензиновых цен, часть вторая: спецрепортаж телеканала "Украина" Транспорт Журналисты провели эксперимент во время путешествия из Киева в Люблин и обратно

Какой бензин лучше: украинский или польский?

Журналистский эксперимент во время путешествия из Киева в Люблин и обратно!

Смотрите сегодня в 23:20 в сенсационном репортаже-расследовании "По следам бензиновых цен. Часть вторая".

Напомним, в первой части журналисты выясняли, хватит ли путешественникам-исследователям бака нашего "среднестатистического" бензина, чтобы из Киева доехать до Польши:

Цены на горючее в Украине перестали падать. С потеплением на дороги страны выедет больше транспорта, рынок начнет оживать, а вместе с ним увеличится спрос на горючее. Это приведет к постепенному росту цен на бензин и сжиженный газ. Подробнее читайте в статье "Сегодня": Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам.

В комментарии "Сегодня" председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук посоветовал ждать сезонного повышения цен на бензин. Эксперт также добавил, что они могут вырасти в случае усугубления конфликта в Венесуэле.

В то же время директор научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев не считает Венесуэлу фактором, способным повлиять на ценники украинских АЗС.

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Тег цены, Польша, бензин, цены на бензин

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Сегодня

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