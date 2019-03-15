По следам бензиновых цен, часть вторая: спецрепортаж телеканала "Украина"
Журналисты провели эксперимент во время путешествия из Киева в Люблин и обратно
Какой бензин лучше: украинский или польский?
Журналистский эксперимент во время путешествия из Киева в Люблин и обратно!
Смотрите сегодня в 23:20 в сенсационном репортаже-расследовании "По следам бензиновых цен. Часть вторая".
Напомним, в первой части журналисты выясняли, хватит ли путешественникам-исследователям бака нашего "среднестатистического" бензина, чтобы из Киева доехать до Польши:
Цены на горючее в Украине перестали падать. С потеплением на дороги страны выедет больше транспорта, рынок начнет оживать, а вместе с ним увеличится спрос на горючее. Это приведет к постепенному росту цен на бензин и сжиженный газ. Подробнее читайте в статье "Сегодня": Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам.
В комментарии "Сегодня" председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук посоветовал ждать сезонного повышения цен на бензин. Эксперт также добавил, что они могут вырасти в случае усугубления конфликта в Венесуэле.
В то же время директор научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев не считает Венесуэлу фактором, способным повлиять на ценники украинских АЗС.
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