По Украине к Новому году пустят 35 дополнительных поездов

"Укрзализныця" сможет перевезти почти полмиллиона человек во время зимних праздников

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

"Укрзализныця" (УЗ) к новогодним и рождественским праздникам планирует назначить 35 дополнительных пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова.

По его словам, в целом "Укрзализныця" планирует за период указанных праздников увеличить объем пассажирских перевозок на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.

"Круглогодичных поездов и назначенных дополнительных хватит, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих железной дорогой во время зимних праздников", - сказал Кравцов.

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Напомним, Кабинет министров Украины издал распоряжение, в котором содержится рекомендация руководителям предприятий перенести рабочие дни с понедельника, 30 декабря, – на субботу, 21 декабря; со вторника, 31 декабря, – на субботу, 28 декабря. Таким образом, в соответствии с документом, на Новый год 2020 для украинцев получается четыре официальных выходных дня: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января.

Ранее сайт "Сегодня" также сообщал, что поезд из Киева в Мариуполя стал ежедневным и обзавелся модернизированными вагонами. Новый состав сформирован из 10 вагонов (три плацкартных, шесть купейных и один вагон СВ), восстановленных и капитально отремонтированных.

Видео: facebook.com/Kravtsov.Evg

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