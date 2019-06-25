По Украине на День Конституции пустят четыре дополнительных поезда

Рейсы будут осуществляться в разных направлениях

Фото: Григорий Салай, Сегодня

"Укрзализныця" (УЗ) назначила четыре дополнительных поезда на праздничные и выходные дни по случаю Дня Конституции Украины. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Так, поезд № 154/153 Киев – Сумы будет курсировать 28 и 30 июня. Отправление в 5:49 и прибытие в Сумы в 11:15. Обратно – отправление в 14:10, прибытие в Киев в 19:46.

Поезд № 237 Киев – Днепр будет отправляться 27 и 30 июня. Отправление в 20:28 и прибытие в Днепра в 6:12. В обратном направлении отправление 10:56, прибытие в 20:06.

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Поезд № 755/756 Киев – Львов отправится 28 июня и 1 июля в 00:15, прибытие во Львов в 5:47. В сочетании Львов – Киев отправится 27 и 30 июня в 23:00, прибудет в столицу в 05:50.

Поезд № 779/780 Сумы – Киев – Винница будеткурсировать 28 июня и 1 июля. Отправление в 5:35, прибытие в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43, прибудет в Киев в 21:34.

Напомним, ранее в Украине назначили дополнительные поезда на все лето. Их количество превышает два десятка.

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