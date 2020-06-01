По Украине пустили поезда: первый рейс уехал на Восток

С сегодняшнего дня, 1 июня, в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. В стране пока назначено 42 пары поездов по 25 направлениям (обычно курсировало 185 пар), а на большинстве маршрутов билеты продают только на половину мест.
В вагоны пускают только в масках, провожающих просят остаться на перроне. Кроме того, приезжать на вокзал лучше заранее – при посадке в вагон проводится температурный скрининг пассажиров. Залы ожидания для транзитных пассажиров остаются закрытыми.
Первый после ослабления карантина поезд отправился из Киева в Константиновку, это рейс "Интерсити+". Видео отправления опубликовала пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ).
В целом запускаются "Интерсити+" по таким направлениями:
- Киев – Харьков;
- Киев – Одесса;
- Киев – Константиновка;
- Киев – Запорожье;
- Киев – Покровск.
Ночные поезда назначены на такие маршруты:
- Киев – Кривой Рог;
- Одесса – Харьков;
- Лисичанск – Киев;
- Днепр – Одесса;
- Харьков – Киев;
- Киев – Одесса;
- Киев – Кременчуг;
- Киев – Новоалексеевка;
- Киев – Константивнока;
- Киев – Мариуполь;
- Киев – Запорожье;
- Киев – Бердянск;
- Киев – Покровск;
- Киев – Херсон;
- Кривой Рог – Киев;
- Днепр – Киев;
- Сумы – Киев – Винница;
- Киев – Черкассы;
- Киев – Шостка;
- Киев – Кропивницкий.
"Для восстановления перевозок в западном регионе необходимые решения областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности", – уточнили в Министерстве инфрастурктуры.
При этом с 1 июня продажа билетов может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.
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