По Украине пустили поезда: первый рейс уехал на Восток

При посадке в вагон у пассажиров проверяют температуру

С сегодняшнего дня, 1 июня, в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. В стране пока назначено 42 пары поездов по 25 направлениям (обычно курсировало 185 пар), а на большинстве маршрутов билеты продают только на половину мест.

В вагоны пускают только в масках, провожающих просят остаться на перроне. Кроме того, приезжать на вокзал лучше заранее – при посадке в вагон проводится температурный скрининг пассажиров. Залы ожидания для транзитных пассажиров остаются закрытыми.

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Первый после ослабления карантина поезд отправился из Киева в Константиновку, это рейс "Интерсити+". Видео отправления опубликовала пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ).

В целом запускаются "Интерсити+" по таким направлениями:

Киев – Харьков;

Киев – Одесса;

Киев – Константиновка;

Киев – Запорожье;

Киев – Покровск.

Ночные поезда назначены на такие маршруты:

Киев – Кривой Рог;

Одесса – Харьков;

Лисичанск – Киев;

Днепр – Одесса;

Харьков – Киев;

Киев – Одесса;

Киев – Кременчуг;

Киев – Новоалексеевка;

Киев – Константивнока;

Киев – Мариуполь;

Киев – Запорожье;

Киев – Бердянск;

Киев – Покровск;

Киев – Херсон;

Кривой Рог – Киев;

Днепр – Киев;

Сумы – Киев – Винница;

Киев – Черкассы;

Киев – Шостка;

Киев – Кропивницкий.

"Для восстановления перевозок в западном регионе необходимые решения областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности", – уточнили в Министерстве инфрастурктуры.

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При этом с 1 июня продажа билетов может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

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