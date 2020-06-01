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По Украине пустили поезда: первый рейс уехал на Восток

1 июня, 10:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

При посадке в вагон у пассажиров проверяют температуру

С сегодняшнего дня, 1 июня, в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. В стране пока назначено 42 пары поездов по 25 направлениям (обычно курсировало 185 пар), а на большинстве маршрутов билеты продают только на половину мест.

В вагоны пускают только в масках, провожающих просят остаться на перроне. Кроме того, приезжать на вокзал лучше заранее – при посадке в вагон проводится температурный скрининг пассажиров. Залы ожидания для транзитных пассажиров остаются закрытыми.

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Первый после ослабления карантина поезд отправился из Киева в Константиновку, это рейс "Интерсити+". Видео отправления опубликовала пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ).

В целом запускаются "Интерсити+" по таким направлениями:

  • Киев – Харьков;
  • Киев – Одесса;
  • Киев – Константиновка;
  • Киев – Запорожье;
  • Киев – Покровск.

Ночные поезда назначены на такие маршруты:

  • Киев – Кривой Рог;
  • Одесса – Харьков;
  • Лисичанск – Киев;
  • Днепр – Одесса;
  • Харьков – Киев;
  • Киев – Одесса;
  • Киев – Кременчуг;
  • Киев – Новоалексеевка;
  • Киев – Константивнока;
  • Киев – Мариуполь;
  • Киев – Запорожье;
  • Киев – Бердянск;
  • Киев – Покровск;
  • Киев – Херсон;
  • Кривой Рог – Киев;
  • Днепр – Киев;
  • Сумы – Киев – Винница;
  • Киев – Черкассы;
  • Киев – Шостка;
  • Киев – Кропивницкий.

"Для восстановления перевозок в западном регионе необходимые решения областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности", – уточнили в Министерстве инфрастурктуры.

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При этом с 1 июня продажа билетов может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

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Укрзализныця билеты поезда рейсы маршруты Интерсити

Источник: Сегодня

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