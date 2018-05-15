По Украине пустят дополнительные поезда на Троицу: список

Билеты на добавочные рейсы уже поступили в продажу

"Укрзализныця" (УЗ) к празднику Святой Троицы, помимо ранее назначенных девяти дополнительных поездов и трех рейсов, назначила еще несколько составов. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Билеты на эти поезда уже можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.

Всего на 25-29 мая компания назначила такие дополнительные поезда в популярных направлениях:

№ 207 Киев – Ужгород 25 и 27 мая будет отправляться из Киева в 15:28 и прибывать в Ужгород в 10:08. В обратном направлении 26 и 28 мая будет отправляться из Ужгорода в 18:17 и прибывать в Киев в 10:37. № 217/218 Киев – Ивано-Франковск – Рахов отправится 25 и 27 мая из Киева в 15:14 и прибудет в Рахов в 06:56. В обратном направлении 26 и 28 мая отправится из Рахова в 17:44 и прибудет в Киев 9:22. № 235 Харьков – Ужгород будет курсировать 26 мая до Ужгорода и 28 мая в Харьков. Отправление из Харькова в 10:27 и прибытие в Ужгород в 11:50 на следующий день. В обратном направлении – отправление в 18:00 и прибытие в Харьков в 19:30 следующего дня. № 276/275 Львов – Днепр будет курсировать 25, 27 и 29 мая в Днепр и 24, 26, 28 и 30 мая – во Львов. Отправление из Львова в 13:00 и прибытие в Днепр в 08:15, в обратном направлении – отправление в 16:30 и прибытие во Львов в 10:55. № 191/192 Киев – Львов будет курсировать 25, 26 и 28 мая с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46. № 243/244 Киев – Львов осуществит рейсы 26 и 28 мая. Отправление из Киева назначено на 5:27, прибытие во Львов – на 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05. № 197/198 Киев – Ковель осуществит рейсы 25 и 28 мая с отправлением из Киева в 7:28 и прибытием в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53. № 177 Киев – Хмельницкий отправится из Киева 27 мая в 6:06 и прибудет в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в тот же день в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43. № 292/291 Хмельницкий – Киев будет курсировать в направлении Киева 25 мая и в Хмельницкий 29 мая. Отправление из Хмельницкого в 4:35 (прибытие в Киев в 10:37), отправление обратном направлении в 15:28 и прибытие в 22:40. № 164/163 Киев – Харьков осуществит рейсы 26 и 28 мая. Отправление из Киева назначено на 6:52, прибытие в Харьков – в 15:03. В обратном направлении поезд отправится в 12:49 и прибудет в Киев в 21:00. № 242 Кременчуг – Киев отправится 25 мая из Кременчуга в 09:15 и прибудет в Киев в 19:14. Из Киева отправится 29 мая в 10:34 и прибудет в Кременчуг в 19:45. № 780/779 Винница – Сумы будет курсировать 25, 26, 27, 28 мая. Отправление из Винницы в 13:43, прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 с прибытием в Винницу в 13:08. Поезд № 276/275 Львов – Днепр будет курсировать 27, 29 мая в Днепр и 28, 30 мая – во Львов. Отправление из Львова в 13:00 (прибытие в Днепр в 08:15), в обратном направлении отправление в 16:30 и прибытие во Львов в 10:55.

Также назначены дополнительные рейсы поезда № 92 Константиновка – Одесса на 25, 27, 29 мая и обратно на 24, 26, 28, 30 мая. Отправление из Константиновки в 15:30, прибытие в Одессу в 08:07. Из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40.

Поезд № 787 Харьков – Константиновка в дополнительные рейсы отправится 26, 28, 29 и 30 мая. Отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в 23:30. Из Константиновки поезд отправится 24, 27, 29 и 30 мая в 05:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Напомним, билеты на два международных поезда разрешили покупать через интернет. Купленные через интернет билеты не нужно обменивать в кассе, достаточно предъявить при посадке в поезд распечатку или изображение QR-кодов на смартфоне.

Как сообщалось, в 2018 году УЗ планирует запустить так называемый "лист ожидания" при покупке проездных документов. Такая функция понадобится, если билета на нужное направление нет. В таком случае пассажир сможет заполнить заявку. Как только билет появится в продаже – пассажир получит приоритетную возможность его выкупить.