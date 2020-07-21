По Украине пустят еще пять поездов в туристические регионы: список

"Укрзализныця" (УЗ), которая уже возобновила курсирование почти половины поездов, открыла продажу билетов еще на пять маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Речь идет о поездах дальнего следования в традиционные для украинцев места отдыха:
- № 702/701 Львов – Черновцы отправится 21 июля из Львова, а из Черновцов – 22 июля. Поезд будет курсировать по всем дням недели, кроме среды;
- № 41/42 Днепр – Трускавец отправится из Днепра 21 июля, из Трускавца – 22 июля. Поезд будет курсировать через день.
- № 136/135 Черновцы – Одесса отправится из Черновцов и из Одессы с 22 июля. Курсировать он будет каждый день.
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск отправится из Ужгорода 24 июля, из Лисичанска – 26 июля. Поезд будет курсировать один раз в три дня.
- № 317/318 Запорожье – Одесса будет курсировать через день и из Запорожья отправится 24 июля, из Одессы – 25 июля.
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В УЗ напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Пассажиры обязательно должны носить защитную маску, а также проходить температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.
Напомним, с 1 июня в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. Поезда назначаются постепенно – в зависимости от эпидемической ситуации. Ее в областях оценивают по утвержденным Кабмином критериям.
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