По Украине пустят еще пять поездов в туристические регионы: список

Пассажиры уже могут купить билеты на все маршруты, но некоторые поезда начнут ходить только через пару дней

"Укрзализныця" (УЗ), которая уже возобновила курсирование почти половины поездов, открыла продажу билетов еще на пять маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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Речь идет о поездах дальнего следования в традиционные для украинцев места отдыха:

№ 702/701 Львов – Черновцы отправится 21 июля из Львова, а из Черновцов – 22 июля. Поезд будет курсировать по всем дням недели, кроме среды;

отправится 21 июля из Львова, а из Черновцов – 22 июля. Поезд будет курсировать по всем дням недели, кроме среды; № 41/42 Днепр – Трускавец отправится из Днепра 21 июля, из Трускавца – 22 июля. Поезд будет курсировать через день.

отправится из Днепра 21 июля, из Трускавца – 22 июля. Поезд будет курсировать через день. № 136/135 Черновцы – Одесса отправится из Черновцов и из Одессы с 22 июля. Курсировать он будет каждый день.

отправится из Черновцов и из Одессы с 22 июля. Курсировать он будет каждый день. № 45/46 Ужгород – Лисичанск отправится из Ужгорода 24 июля, из Лисичанска – 26 июля. Поезд будет курсировать один раз в три дня.

отправится из Ужгорода 24 июля, из Лисичанска – 26 июля. Поезд будет курсировать один раз в три дня. № 317/318 Запорожье – Одесса будет курсировать через день и из Запорожья отправится 24 июля, из Одессы – 25 июля.

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В УЗ напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Пассажиры обязательно должны носить защитную маску, а также проходить температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

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Напомним, с 1 июня в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. Поезда назначаются постепенно – в зависимости от эпидемической ситуации. Ее в областях оценивают по утвержденным Кабмином критериям.

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