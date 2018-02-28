Почем Украина купит локомотивы General Electric: названа цена

Сегодня, 10:01

Кравцов уверяет, что "Укрзализныця" не будет переплачивать

Фото: Greg Gjerdingen / Wikipedia
Фото: Greg Gjerdingen / Wikipedia

На днях "Укрзализныця" и General Electric подписали рамочное соглашение на 1 млрд долларов. За 15 лет компания модернизирует до 75 локомотивов и поставит в Украину до 225 тепловозов Evolution. На первом этапе GE поставит 30 грузовых дизельных локомотивов ТЕ33А за 140 млн долларов.

Таким образом, один локомотив обойдется в 4,66 млн "зеленых". Это не дороже цены, по которой General Electric поставляла аналогичные локомотивы в другие страны, уверяет. и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Уровень локализации составит 10%. То есть, в одном тепловозе будут какие-то детали украинского производства на сумму в 466 тыс. долл. На втором этапе уровень локализации хотят увеличить до 40%.

Платить за локомотивы будет Укрэксимбанк на условиях финансового лизинга с гарантиями американского City Bank. По условиям контракта, Укрэксимбанк перечислит 100% предоплаты за локомотивы General Electrics. При этом "Укрзализныця" заплатит 30% авансового платежа от стоимости тепловозов, а потом будет расплачиваться только с украинским банком.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Сделка на 1 млрд долл. с General Electric: почему Украина не построит свои локомотивы".
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Источник:

"Сегодня"

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