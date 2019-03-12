Поезд из Киева в Мариуполь "ускорили" на два часа: новое расписание
Поезд считается "ночным экспрессом" и будет ходить с 30 марта
Между Киевом и Мариуполем с 30 марта начнет курсировать новый поезд. Он будет проводить в пути на два часа меньше, чем было ранее. Об этом сообщил глава "Укрзализныци" (УЗ) Евгений Кравцов.
Сейчас путь из столицы в приморский город Донецкой области занимает более 17 часов, будет – около 15 часов.
"С учетом оптимального баланса между грузовыми перевозками и пассажирскими – два часа – это максимум, который мы сейчас можем сделать с имеющейся инфраструктурой", – пояснил Кравцов на своей странице в Facebook.
Так, поезд будет отправляться из Киева – вечером в 19:03, прибытие в Мариуполь – утром следующего дня в 9:47. Обратно поезд будет выезжать в 16:30 с прибытием в Киев в 07:14 следующего дня. Поезд относится к категории "ночной экспресс".
Кравцов добавил, что вагоны в составе поезда будут модернизированными, а билеты уже поступили в продажу.
Напомним, в 2018 году "Укрзализныця" обновила рекордные 100 пассажирских вагонов. Как пояснял ранее Кравцов, таких объемов ремонта вагонов удалось достичь благодаря увеличению инвестиций, совершенствованию системы закупок комплектующих и запчастей и консолидации квалифицированного персонала.
Подробнее о будущем украинской "железке" читайте на сайте "Сегодня" в материале "Частные поезда и тарифы: что хотят сделать с железной дорогой в Украине".
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