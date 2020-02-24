Поезд из Киева в Москву оказался самым выгодным для "Укрзализныци"

"Укрзализныця" (УЗ), которая недавно запустила новую услугу для пассажиров, назвала самые прибыльные международные направления в пассажирском ж/д сообщении в 2019 год. Об этом сообщают "Украинские новости".

Так, в 2019 году самым прибыльным международным поездом оказался "Киев – Москва". Отмечается, что прибыль УЗ от перевозок по этому направлению составила 145,2 млн гривен. Из поступивших за год в продажу 339 414 билетов были проданы 253 530.

На втором месте среди международных направлений по доходности оказался поезд "Кривой Рог – Москва" с показателем 95,7 млн гривен (из 173 050 билетов продано 141 708), на третьем – "Одесса – Москва" с 54,9 млн гривен (продано 140 518 мест из 116 146), на четвертом – "Одесса – Перемышль" с 22,2 млн гривен (из 106 392 билетов проданы 80 298), на пятом – "Киев – Санкт-Петербург" с 16 млн гривен (из 57 432 мест продано 33 081).

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Самыми убыточными стали направления "Хмельницкий – Москва" с показателем "минус" 4,5 млн гривен (из 91 767 билетов продано 54 656) и "Львов – Перемышль" – "минус" 3 млн гривен (из 30 816 мест продано 15 580).

Напомним, ранее УЗ также составила ТОП-5 самых популярных внутренних маршрутов.

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Также мы рассказывали о новой услуге "Укрзализныци", которую она предложила пассажирам, – доставке ручной клади. Багаж смогут доставить либо с вокзала на вокзал, либо адресно – от двери до двери. В том, каковы преимущества этой услуги и сколько она стоит, разбирались новости "Сегодня":

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