Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,41

Поезд из Киева в Москву оказался самым выгодным для "Укрзализныци"

24 февраля, 09:23

Перевозчик также назвал наиболее убыточные международные маршруты

"Укрзализныця" (УЗ), которая недавно запустила новую услугу для пассажиров, назвала самые прибыльные международные направления в пассажирском ж/д сообщении в 2019 год. Об этом сообщают "Украинские новости".

Так, в 2019 году самым прибыльным международным поездом оказался "Киев – Москва". Отмечается, что прибыль УЗ от перевозок по этому направлению составила 145,2 млн гривен. Из поступивших за год в продажу 339 414 билетов были проданы 253 530.

На втором месте среди международных направлений по доходности оказался поезд "Кривой Рог – Москва" с показателем 95,7 млн гривен (из 173 050 билетов продано 141 708), на третьем – "Одесса – Москва" с 54,9 млн гривен (продано 140 518 мест из 116 146), на четвертом – "Одесса – Перемышль" с 22,2 млн гривен (из 106 392 билетов проданы 80 298), на пятом – "Киев – Санкт-Петербург" с 16 млн гривен (из 57 432 мест продано 33 081).

Читайте также: К 8 марта назначили еще один дополнительный поезд: новое расписание

Реклама

Самыми убыточными стали направления "Хмельницкий – Москва" с показателем "минус" 4,5 млн гривен (из 91 767 билетов продано 54 656) и "Львов – Перемышль" – "минус" 3 млн гривен (из 30 816 мест продано 15 580).

Напомним, ранее УЗ также составила ТОП-5 самых популярных внутренних маршрутов.

В тренде
Доллар и евро в Украине упали в цене

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Также мы рассказывали о новой услуге "Укрзализныци", которую она предложила пассажирам, – доставке ручной клади. Багаж смогут доставить либо с вокзала на вокзал, либо адресно – от двери до двери. В том, каковы преимущества этой услуги и сколько она стоит, разбирались новости "Сегодня":

Читайте также: В Одессе царит двухколесное "бесправие"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Укрзализныця Москва поезда прибыль направления

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На дизель и автогаз хотят ввести новые пошлины: что будет с ценами на заправках
На дизель и автогаз хотят ввести новые пошлины: что будет с ценами на заправкахАвто
Аэропорт
Аэропорт "Борисполь" занял первое место в мировом рейтингеТранспорт
Подорожание проезда в метро Харькова: убытки выросли вдвое
Подорожание проезда в метро Харькова: убытки выросли вдвоеХарьков
Милованов назвал причины экономического спада: детали
Милованов назвал причины экономического спада: деталиЭкономика
Авиаперелеты в Украине становятся доступнее: что изменится
Авиаперелеты в Украине становятся доступнее: что изменитсяТранспорт
Масштабное ДТП в Киеве:
Масштабное ДТП в Киеве: "поцеловались" четыре машиныПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...