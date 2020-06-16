Поезда к морю: "Укрзализныця" изменила расписание рейсов

Назначены четыре "посткарантинных" маршрута, а поезда в туристические регионы будут ходить чаще

"Укрзализныця" (УЗ), которая уже начала продавать билеты в плацкарт, запускает еще четыре железнодорожных маршрута, а также увеличивает периодичность поездов к морю. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности:

поезд №17/18 Харьков – Ужгород отправится из Харькова 19 июня, а из Ужгорода 20 июня;

отправится из Харькова 19 июня, а из Ужгорода 20 июня; поезд №4/3 Запорожье – Ужгород осуществит рейс из Запорожья 20 июня, обратно из Ужгорода – 21 июня;

осуществит рейс из Запорожья 20 июня, обратно из Ужгорода – 21 июня; поезд №15/16 Харьков – Ивано-Франковск отправится из Харькова 20 июня, из Ивано-Франковска 21 июня;

отправится из Харькова 20 июня, из Ивано-Франковска 21 июня; поезд №768/767 Киев – Херсон отправится из Киева 19 июня, из Херсона – 20 июня.

Читайте также: Украина запустила авиасообщение: куда и как можно улететь с 15 июня

Реклама В тренде Эксперты объяснили, можно ли сужать льготы в Украине, если нет денег

Также УЗ увеличивает до ежедневной периодичность курсирования поездов в туристические регионы:

с 18 июня поезд №106/105 Одесса – Киев ;

; с 20 июня поезд №102/101 Киев – Херсон ;

; с 1 июля №12 /11 Киев – Новоалексеевка.

В компании сообщили, что пока изучают возможность назначения поезда №145/146 Киев – Измаил.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с 1 июня в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. Поезда назначаются постепенно – в зависимости от эпидемиологической ситуации. Первый после ослабления карантина поезд отправился из Киева в Константиновку, это рейс "Интерсити+".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама