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Поезда к морю: "Укрзализныця" изменила расписание рейсов

16 июня, 13:16

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Назначены четыре "посткарантинных" маршрута, а поезда в туристические регионы будут ходить чаще

"Укрзализныця" (УЗ), которая уже начала продавать билеты в плацкарт, запускает еще четыре железнодорожных маршрута, а также увеличивает периодичность поездов к морю. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности:

  • поезд №17/18 Харьков – Ужгород отправится из Харькова 19 июня, а из Ужгорода 20 июня;
  • поезд №4/3 Запорожье – Ужгород осуществит рейс из Запорожья 20 июня, обратно из Ужгорода – 21 июня;
  • поезд №15/16 Харьков – Ивано-Франковск отправится из Харькова 20 июня, из Ивано-Франковска 21 июня;
  • поезд №768/767 Киев – Херсон отправится из Киева 19 июня, из Херсона – 20 июня.

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Также УЗ увеличивает до ежедневной периодичность курсирования поездов в туристические регионы:

  • с 18 июня поезд №106/105 Одесса – Киев;
  • с 20 июня поезд №102/101 Киев – Херсон;
  • с 1 июля №12 /11 Киев – Новоалексеевка.

В компании сообщили, что пока изучают возможность назначения поезда №145/146 Киев – Измаил.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с 1 июня в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. Поезда назначаются постепенно – в зависимости от эпидемиологической ситуации. Первый после ослабления карантина поезд отправился из Киева в Константиновку, это рейс "Интерсити+".

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Укрзализныця билеты поезда карантин Украина перевозки железнодорожное сообщение

Источник: Сегодня

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