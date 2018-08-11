Поезда "Укрзализныци" изношены на 95%: что с ними депать

Поезда, в которых ездят украинцы, изношены на 90%. Больше половины поездов имеют возраст от 30 до 53 лет. На первый взгляд, может показаться, что сегодня-завтра они просто начнут разваливаться в пути. Чем грозит такой уровень износа поездов, и когда украинцы будут ездить в новых комфортных вагонах, разбирался сайт "Сегодня".

Почему украинцы ездят на старых поездах

Парк поездов в критическом состоянии из-за того, что в Украине не выполняется статья 10 Закона "Про железнодорожный транспорт". Согласно закону, новые вагоны должны закупаться за счет госбюджета. Но это только на бумаге.

"За период независимости Украины из госбюджета денег на обновление подвижного состава не выделялось", – поясняют сайту "Сегодня" в "Укрзализныце".

Своими ресурсами госкомпания не может обновить парк. Для этого надо повышать тарифы на перевозку, а любое повышение должен одобрить Кабмин. Самостоятельно компания не может влиять на свои тарифы.

Тем не менее, "УЗ" этом году планирует модернизировать 147 вагонов – то есть, их жизнь продлят еще на лет десять. Еще 54 вагона закупят. Но этого недостаточно для обновления подвижного состава. Всего в "Укрзализныце" 3,1 тысяча вагонов, еще полторы тысячи вагонов уже не эксплуатируются.

В последующие пять лет "Укрзализныця" планирует обновить 45% парка пассажирских вагонов. Об этом говорится в Стратегии развития компании до 2021 года. Так, на новые вагоны потратят 9 млрд грн – этого хватит на 400 вагонов. Еще на 11 млрд – на закупку электропоездов, 3,5 млрд грн – на дизель-поезда и 10 млрд – на модернизацию подвижного состава. В компании рассчитывают в основном на государственную поддержку.

Что значит 90% износа

Высокий уровень износа пассажирского парка означает, что в ближайшее время будет увеличиваться сумма расходов на текущий ремонт. Соответственно, будет меньше денег на капитальный ремонт и покупку новых вагонов и локомотивов.

Другими угрозами станут аварии на колеях, считает Вадим Бардась, инвестаналитик European Analytical Centre. Это приведет к увеличению расходов из госбюджета, снижению роста ВВП и деловой активности.

Главная же причина износа – коррупция в "Укрзализныце", считают эксперты.

"Расцвет бюджетной коррупции привел к ситуации, когда госчиновники могли получить больше коррупционных доходов именно на текущем, а не на капитальном ремонте. Кроме того, государственная финансовая политика предусматривает остаточное финансирование капитальных расходов и скудные размеры фондов развития. Так, в бюджете-2018 расходы развития составляют лишь 13% от общей суммы сметы", – комментирует Бардась.

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Но на теме износа основных фондов также много спекуляции, считает Ростислав Чайкивский, финансовый эксперт, член международных организаций CFA и АССА. Дело в том, что уровень износа не означает, что поезда и вагоны нужно списать вовсе. Например, срок эксплуатации стиральной машины семь лет. Через шесть лет износ у нее составит 86%. Но при нормальной эксплуатации и замене мелких деталей она может проработать еще 10-20 лет. И, скорее всего, пользователь заменит ее через 10-20 лет, но не из-за поломки, а из-за морального износа, поскольку новые модели имеют больше режимов и потребляют меньше энергии. Такая же ситуация и с вагонами.

"Накупить новых вагонов и задрать цены на билеты может каждый. А на самом деле "Укрзализныця" должна заниматься надлежащим обслуживанием вагонного парка и обеспечивать оптимальный баланс нормальных услуг и доступной для населения стоимости перевозок. Кроме того, вместо покупки нового вагона можно сделать капитальный ремонт большего количества вагонов. Поэтому в основе всего должны быть четкие и прозрачные расчеты, а не спекуляция на размере износа, который, на самом деле говорит только о возрасте вагонов, а не невозможности их дальнейшей эксплуатации ", – объясняет аналитик.

Чем грозит износ поездов

Финансовое состояние "Укрзализныци" не радужное. Планы по обновлению парка практически ничего не меняют, уверен Ярослав Пилипчук, эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре Украинского института будущего.

"Сейчас нет никаких ресурсов для обновления поездов. Но получить их можно просто – оптимизировать финансовую модель "Укрзализныци": ликвидировать коррупцию и очистить от разных групп влияния, и тогда, возможно, будем иметь ресурс для реформы", – говорит эксперт.

По мнению Пилипчука, если поднять цены на билеты, у нас откроется новая ниша – запустятся региональные аэропорты.

Решить износ парка "Укрзализныци" нужно в ближайшие год-два. Дальнейшее использование старых поездов и вагонов несет угрозу жизни и здоровью украинцев, динамике роста экономики страны, говорит Вадим Бардась.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, сможет ли Украина построить скоростную железную дорогу – такую, как, например, в Японии – а также давал советы, как летом выжить в раскаленном поезде без кондиционера.