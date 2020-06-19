Пограничники рассказали о запуске пассажирских автобусов в Польшу

Въезд в страну снова открыт для украинцев, а вот транзит по-прежнему под запретом

На фоне возобновления транспортного сообщения со странами ЕС с 17 июня возобновлен пропуск пассажирских автобусов через государственную границу Украины. Об этом во время ответов на вопросы пользователей Facebook рассказал руководитель управления организации пограничного контроля Администрации ГПСУ Юрий Лысюк.

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"У нас было совещание совместно с Мининфраструктуры, с перевозчиками о введении автобусного пассажирского сообщения в автомобильных пунктах пропуска. По результатам совещания, руководитель Госпогранслужбы принял решение о пропуске автобусов", – сообщил Лысюк.

Он отметил, что надо учитывать, что для курсирования пассажирских автобусов через границу необходимо согласие на это обеих сопредельных стран. Например, в Польшу автобусы с пассажирами из Украины могут въезжать, а транзитом не могут, потому что польская сторона запрещает такой транзит.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что европейский оператор международных автобусных перевозок Ecolines с 18 июня возобновляет автобусные рейсы из Киева в Варшаву и Щецин (Польша). Компания постепенно восстановит рейсы и по другим международным маршрутам.

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Напомним, Украина постепенно смягчает карантинный режим. Так, с 1 июня пущены поезда, 5 июня возобновили внутреннее авиасообщение, а 15 июня заработали все пропускные пункты в международных аэропортах.

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Также сайт "Сегодня" рассказывал, как выходят из карантина города Украины.

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