Полицейских в Украине стали возить на работу на спецпоездах

Расходы по перевозке "Укрзализныця" взяла на себя

Во карантина, пока пассажирское железнодорожное сообщение остановлено по всей стране, "Укрзализныця" (УЗ) стала подвозить работников Национальной полиции к рабочим местам служебными поездами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Основанием для проезда работников полиции является служебное удостоверение. Также необходимо иметь средства индивидуальной защиты, в частности маску или респиратор и перчатки. Все расходы по организации перевозок "Укрзализныця" берет на себя. Проезд для работников Нацполиции бесплатный", - отметили в Мининфраструктуры.

Также отмечается, что УЗ в целом расширяет социальные программы по бесплатной перевозке служебными поездами. С 31 марта начались перевозки медиков, сейчас – правоохранителей.

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"Сейчас согласованы и курсируют целый ряд служебных поездов для подвоза железнодорожников к своим рабочим местам. Такие маршруты организованы на всех железных дорогах, кроме Львовской и Южной, где подвоз работников осуществляется автотранспортом", - говорится в сообщении.

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Напомним, также УЗ после отмены поездов продлила сроки возврата билетов– до 90 суток для внутреннего сообщения и до 180 суток – для международного.

Кроме того, сайт "Сегодня" рассказывал, как встречали украинцев, которые уже после начала карантина возвращались на родину на спецпоездах.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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