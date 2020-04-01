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Полицейских в Украине стали возить на работу на спецпоездах

1 апреля, 15:50

Ксения Капустинская

Расходы по перевозке "Укрзализныця" взяла на себя

Во карантина, пока пассажирское железнодорожное сообщение остановлено по всей стране, "Укрзализныця" (УЗ) стала подвозить работников Национальной полиции к рабочим местам служебными поездами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Основанием для проезда работников полиции является служебное удостоверение. Также необходимо иметь средства индивидуальной защиты, в частности маску или респиратор и перчатки. Все расходы по организации перевозок "Укрзализныця" берет на себя. Проезд для работников Нацполиции бесплатный", - отметили в Мининфраструктуры.

Также отмечается, что УЗ в целом расширяет социальные программы по бесплатной перевозке служебными поездами. С 31 марта начались перевозки медиков, сейчас – правоохранителей.

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"Сейчас согласованы и курсируют целый ряд служебных поездов для подвоза железнодорожников к своим рабочим местам. Такие маршруты организованы на всех железных дорогах, кроме Львовской и Южной, где подвоз работников осуществляется автотранспортом", - говорится в сообщении.

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Напомним, также УЗ после отмены поездов продлила сроки возврата билетов– до 90 суток для внутреннего сообщения и до 180 суток – для международного.

Кроме того, сайт "Сегодня" рассказывал, как встречали украинцев, которые уже после начала карантина возвращались на родину на спецпоездах.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Укрзализныця полиция перевозки жд-перевозки Нацполиция железнодорожное сообщение

Источник: Сегодня

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