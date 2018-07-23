Полиция за сутки нашла более 80 перевозчиков-нарушителей

23 Июля 2018, 18:27

В Украине проходит превентивное мероприятие "Перевозчик", в рамках которого мобильные группы правоохранителей проверяют состояние пассажирского автотранспорта

Фото: Л. Грубник
Фото: Л. Грубник

В рамках продолжающихся превентивных мероприятий "Перевозчик" на территории Украины начали работу совместные мобильные группы по выявлению и документированию нарушений в сфере пассажирских перевозок, передает пресс-служба Нацполиции.

Как рассказал зампредседателя Нацполиции – руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, за сутки правоохранители в ходе проверок выявили более 80 нарушений.

"В течение суток обеспечена работа тридцати трех таких совместных мобильных групп. Уже проверено более 200 автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров. В результате составлено 87 административных материалов", – рассказал Фацевич.

Заместитель председателя Нацполиции сообщил, что в состав мобильных групп вошли работники отделов безопасности дорожного движения патрульной полиции и территориальных подразделений Транспортной инспекции.

Среди выявленных у перевозчиков нарушений:

  • управление без необходимых документов;
  • управление автобусами, которые имеют технические неисправности и не прошли обязательный технический контроль;
  • нарушение правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров;
  • проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения.

Как сообщалось, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой поручил Нацполиции до 23 июля утвердить и ввести в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижению аварийности.

Напомним, что в ходе состоявшихся в пятницу совещаний в связи с произошедшими в Житомирской и Николаевской областях масштабными ДТП с участием маршрутных микроавтобусов, повлекшими гибель 15 и травмирование более 20 человек, был принят ряд решений в сфере ужесточения контроля безопасности пассажирских перевозок в Украине.

Напомним, в результате трех масштабных ДТП, которые произошли 20 июля на дорогах государственного значения в Украине, погибли 18 человек.
маршрутки, проезд, нарушение, перевозчики, перевозка пассажиров, Фацевич

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Источник:

"Сегодня"

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